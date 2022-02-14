https://ria.ru/20220214/donbass-1772718815.html

В Госдуму внесли проект о консультациях с МИД по признанию ЛНР и ДНР

В Госдуму внесли проект о консультациях с МИД по признанию ЛНР и ДНР - РИА Новости, 14.02.2022

В Госдуму внесли проект о консультациях с МИД по признанию ЛНР и ДНР

Проект постановления о консультации с МИД РФ относительно признания независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР внесен в Госдуму, следует из электронной базы... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:38

2022-02-14T14:38

2022-02-14T15:29

ситуация в днр и лнр

снг

госдума рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Проект постановления о консультации с МИД РФ относительно признания независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных парламента.На Совет Госдумы 15 февраля отправят два проекта о признании ДНР и ЛНР, первый - в адрес президента, второй – в МИД, для ускорения процедуры признания, сообщил ранее РИА Новости источник в комитете ГД по СНГ."Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации постановляет: провести консультации с министерством иностранных дел Российской Федерации по проекту обращения Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации "К президенту Российской Федерации В.В. Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики" и обсуждение указанного проекта обращения", - следует из документа.Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.

https://ria.ru/20220214/vtorzhenie-1772725494.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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ситуация в днр и лнр, снг, госдума рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кпрф, политика