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В Госдуму внесли проект о консультациях с МИД по признанию ЛНР и ДНР
В Госдуму внесли проект о консультациях с МИД по признанию ЛНР и ДНР - РИА Новости, 14.02.2022
В Госдуму внесли проект о консультациях с МИД по признанию ЛНР и ДНР
Проект постановления о консультации с МИД РФ относительно признания независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР внесен в Госдуму, следует из электронной базы... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:38
2022-02-14T14:38
2022-02-14T15:29
ситуация в днр и лнр
снг
госдума рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Проект постановления о консультации с МИД РФ относительно признания независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных парламента.На Совет Госдумы 15 февраля отправят два проекта о признании ДНР и ЛНР, первый - в адрес президента, второй – в МИД, для ускорения процедуры признания, сообщил ранее РИА Новости источник в комитете ГД по СНГ."Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации постановляет: провести консультации с министерством иностранных дел Российской Федерации по проекту обращения Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации "К президенту Российской Федерации В.В. Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики" и обсуждение указанного проекта обращения", - следует из документа.Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
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ситуация в днр и лнр, снг, госдума рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кпрф, политика
14:38 14.02.2022 (обновлено: 15:29 14.02.2022)
В Госдуму внесли проект о консультациях с МИД по признанию ЛНР и ДНР
"Единая Россия" внесла в Госдуму проект постановления о признании независимости ДНР и ЛНР