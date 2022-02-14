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В МИД допустили провокации в Донбассе со стороны "автономных акторов"
В МИД допустили провокации в Донбассе со стороны "автономных акторов" - РИА Новости, 14.02.2022
В МИД допустили провокации в Донбассе со стороны "автономных акторов"
Россия не исключает провокаций в отношении Донбасса со стороны "автономных акторов", заявил директор департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Юрий... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:50
2022-02-14T14:55
ситуация в днр и лнр
в мире
сергей лавров
мария захарова
россия
киев
сша
нато
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия не исключает провокаций в отношении Донбасса со стороны "автономных акторов", заявил директор департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Юрий Горлач."Конечно, провокации не исключены. Особенно со стороны автономных акторов, как сейчас можно называть, на Украине ", - сказал Горлач журналистам.Говоря о том, не планирует ли Россия эвакуировать россиян с территории Украины, Горлач отметил: "Вы представляете, сколько российских граждан находится на территории Украины?"Он добавил, что вокруг ситуации на Украине много спекуляций и нагнетания напряжённости со стороны Запада. По словам дипломата, ситуация вокруг Украины - тема чувствительная.Он напомнил, что в МИД РФ всегда советуют в таких ситуациях следить за сообщениями министерства."Конечно, (следует) очень внимательно следить. Плюс очень внимательно прислушиваться к информации, сообщениям консульских учреждений, которые находятся на территории Украины", - добавил Горлач.РФ, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов росзагранучреждений на Украине, говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте министерства.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772667378.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, сергей лавров, мария захарова, россия, киев, сша, нато
13:50 14.02.2022 (обновлено: 14:55 14.02.2022)
 
В МИД допустили провокации в Донбассе со стороны "автономных акторов"

В ДСКЦ МИД России призвали следить за сообщениями министерства по Украине

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия не исключает провокаций в отношении Донбасса со стороны "автономных акторов", заявил директор департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Юрий Горлач.
"Конечно, провокации не исключены. Особенно со стороны автономных акторов, как сейчас можно называть, на Украине ", - сказал Горлач журналистам.
Говоря о том, не планирует ли Россия эвакуировать россиян с территории Украины, Горлач отметил: "Вы представляете, сколько российских граждан находится на территории Украины?"
Он добавил, что вокруг ситуации на Украине много спекуляций и нагнетания напряжённости со стороны Запада. По словам дипломата, ситуация вокруг Украины - тема чувствительная.
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Он напомнил, что в МИД РФ всегда советуют в таких ситуациях следить за сообщениями министерства.
"Конечно, (следует) очень внимательно следить. Плюс очень внимательно прислушиваться к информации, сообщениям консульских учреждений, которые находятся на территории Украины", - добавил Горлач.
РФ, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов росзагранучреждений на Украине, говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте министерства.
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Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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