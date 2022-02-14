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"Может взорваться": в ДНР описали ситуацию на линии соприкосновения
"Может взорваться": в ДНР описали ситуацию на линии соприкосновения - РИА Новости, 14.02.2022
"Может взорваться": в ДНР описали ситуацию на линии соприкосновения
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе развивается так, что что-то может "взорваться", но горячая фаза еще не началась, заявил представитель Народной... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:41
2022-02-14T10:41
2022-02-14T10:57
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
донецкая народная республика
эдуард басурин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе развивается так, что что-то может "взорваться", но горячая фаза еще не началась, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Ситуация по себе не развивается по спокойному сценарию, она развивается по сценарию, когда что-то должно все-таки взорваться. Я имею в виду ту ситуацию, которая происходит на линии соприкосновения. Горячая фаза еще не началась", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, в Донбассе не исключают провокаций со стороны Киева и готовятся к этому.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донецкая народная республика, эдуард басурин
10:41 14.02.2022 (обновлено: 10:57 14.02.2022)
"Может взорваться": в ДНР описали ситуацию на линии соприкосновения
Представитель ДНР Басурин: ситуация может взорваться, но горячая фаза еще не началась