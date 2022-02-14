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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220214/dobronravov-1772681744.html
Виктор Добронравов раскритиковал зрителей, смотрящих в телефоны в театре
Виктор Добронравов раскритиковал зрителей, смотрящих в телефоны в театре - РИА Новости, 14.02.2022
Виктор Добронравов раскритиковал зрителей, смотрящих в телефоны в театре
Виктор Добронравов раскритиковал зрителей, пользующихся смартфонами во время спектакля. Мнением он поделился в личном микроблоге. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:45
2022-02-14T13:45
культура
новости культуры
виктор добронравов
театр
театр имени е. вахтангова
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Виктор Добронравов раскритиковал зрителей, пользующихся смартфонами во время спектакля. Мнением он поделился в личном микроблоге. "Хотелось бы поговорить о наболевшем, ответственности, помощи и милосердии, в конце концов. (...) Про бич телефонов говорить не буду. Все знают, что звонки и смс мешают", — обратился к пользователям Добронравов.Он объяснил, что когда актер выходит на авансцену, то видит, как в зале экраны телефонов освещают лица зрителей, читающих очередное письмо. Но это мешает не только артистам, но и другим гостям театра, пришедшим на спектакль. В частности, тем, кто сидит за человеком со смартфоном, и тем, кто купил билеты в бельэтаж и на балкон. "Вы не представляете, как это мешает и как это разрушает то, что происходит на сцене — будь то Толстой, Шекспир, Софокл. Все, что мы делаем, мы делаем вместе, и не перекладывайте, пожалуйста, с себя ответственность. Вы часть этого спектакля. Без вас не может быть театра", — добавил актер. Судя по комментариям под постом, подписчики во многом согласны с Добронравовым."Полностью Вас поддерживаем. Благодарим вас за то волшебство, которое вы нам дарите", "Правильно сказали", "Под каждым словом подписываюсь! Браво!", "Я этот призыв всем своим театралам отправила. Правильно все", "Я за "радикальные меры": вынул телефон, выводят из зала. Да ты купил билет, но не купил событие и впечатления остальных зрителей, не купил труд актеров и постановщиков…" — отреагировали пользователи. Виктор Добронравов служит в театре имени Евгения Вахтангова, на сцене которого он воплотил образы Эдипа, Онегина, Ахилла, Хлойне-Генеха, Яго, Хлудова, Глостера, Андрея Болконского. Актер также снимался в таких кинопроектах, как "Не родись красивой", "Зеркала", "Т-34", "Стрельцов", "Чемпион мира". В 2018 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста России.
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новости культуры, виктор добронравов, театр, театр имени е. вахтангова
13:45 14.02.2022
 
Виктор Добронравов раскритиковал зрителей, смотрящих в телефоны в театре

Виктор Добронравов раскритиковал зрителей, смотрящих в смартфоны во время спектаклей

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Виктор Добронравов в спектакле "Война и мир" на сцене театра имени Евгения Вахтангова в Москве
Актер Виктор Добронравов в спектакле Война и мир на сцене театра имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Виктор Добронравов раскритиковал зрителей, пользующихся смартфонами во время спектакля. Мнением он поделился в личном микроблоге.
"Хотелось бы поговорить о наболевшем, ответственности, помощи и милосердии, в конце концов. (...) Про бич телефонов говорить не буду. Все знают, что звонки и смс мешают", — обратился к пользователям Добронравов.
Он объяснил, что когда актер выходит на авансцену, то видит, как в зале экраны телефонов освещают лица зрителей, читающих очередное письмо. Но это мешает не только артистам, но и другим гостям театра, пришедшим на спектакль. В частности, тем, кто сидит за человеком со смартфоном, и тем, кто купил билеты в бельэтаж и на балкон.
"Вы не представляете, как это мешает и как это разрушает то, что происходит на сцене — будь то Толстой, Шекспир, Софокл. Все, что мы делаем, мы делаем вместе, и не перекладывайте, пожалуйста, с себя ответственность. Вы часть этого спектакля. Без вас не может быть театра", — добавил актер.
Судя по комментариям под постом, подписчики во многом согласны с Добронравовым.
"Полностью Вас поддерживаем. Благодарим вас за то волшебство, которое вы нам дарите", "Правильно сказали", "Под каждым словом подписываюсь! Браво!", "Я этот призыв всем своим театралам отправила. Правильно все", "Я за "радикальные меры": вынул телефон, выводят из зала. Да ты купил билет, но не купил событие и впечатления остальных зрителей, не купил труд актеров и постановщиков…" — отреагировали пользователи.
Виктор Добронравов служит в театре имени Евгения Вахтангова, на сцене которого он воплотил образы Эдипа, Онегина, Ахилла, Хлойне-Генеха, Яго, Хлудова, Глостера, Андрея Болконского. Актер также снимался в таких кинопроектах, как "Не родись красивой", "Зеркала", "Т-34", "Стрельцов", "Чемпион мира". В 2018 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста России.
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