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CBS: США хотят отозвать оставшихся в Киеве дипломатов в течение двух суток
CBS: США хотят отозвать оставшихся в Киеве дипломатов в течение двух суток - РИА Новости, 14.02.2022
CBS: США хотят отозвать оставшихся в Киеве дипломатов в течение двух суток
Администрация США планирует отозвать всех оставшихся в Киеве американских служащих в течение 24-48 часов, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T01:06
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в мире
сша
львов
киев
ситуация на украине
вашингтон
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Администрация США планирует отозвать всех оставшихся в Киеве американских служащих в течение 24-48 часов, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента сообщил, что США не закрывают свое посольство в Киеве, но сокращают численность сотрудников, в том числе за счет перевода части дипломатов во Львов, и сводят деятельность к минимально необходимому набору функций, среди которых — взаимодействие с правительством Украины.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, сша, львов, киев, ситуация на украине, вашингтон, россия, нато, сергей лавров
01:06 14.02.2022 (обновлено: 01:27 14.02.2022)
 
CBS: США хотят отозвать оставшихся в Киеве дипломатов в течение двух суток

CBS: США планируют отозвать всех оставшихся дипломатов из Киева в течение 24-48 часов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Администрация США планирует отозвать всех оставшихся в Киеве американских служащих в течение 24-48 часов, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

"CBS News стало известно, что администрация (президента США Джо) Байдена готовится отозвать всех служащих США из Киева в течение следующих 24-48 часов", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента сообщил, что США не закрывают свое посольство в Киеве, но сокращают численность сотрудников, в том числе за счет перевода части дипломатов во Львов, и сводят деятельность к минимально необходимому набору функций, среди которых — взаимодействие с правительством Украины.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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