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В Роспотребнадзоре нашли способ выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях
В Роспотребнадзоре нашли способ выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях - РИА Новости, 14.02.2022
В Роспотребнадзоре нашли способ выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях
Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, позволяющую выявлять коронавирус на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации, в... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T01:09
2022-02-14T04:59
общество
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, позволяющую выявлять коронавирус на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации, в перспективе ее можно будет использовать для создания тест-систем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Одно из важнейших преимуществ изобретения — высокая чувствительность, которая дает возможность выявлять заболевание на самой ранней стадии, пояснили в пресс-службе."Изобретение ученых ЦНИИ эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2", — уточнили в ведомстве.В перспективе новую технологию может будет использовать для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем, позволяющих проводить диагностику прямо у постели больного, подчеркнули в Роспотребнадзоре. При этом создание такой тест-системы не требует высокотехнологичного оборудования, поэтому затраты на ее производство будут невысокими, добавили в ведомстве.Изобретение ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировано в Роспатенте, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220213/testy-1772522983.html
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общество, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье, москва, россия
01:09 14.02.2022 (обновлено: 04:59 14.02.2022)
 
В Роспотребнадзоре нашли способ выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях

ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создал технологию выявления COVID-19 на ранних стадиях

© Depositphotos / depositedharУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Depositphotos / depositedhar
Ученые работают в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, позволяющую выявлять коронавирус на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации, в перспективе ее можно будет использовать для создания тест-систем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса — технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания", — говорится в сообщении.

Одно из важнейших преимуществ изобретения — высокая чувствительность, которая дает возможность выявлять заболевание на самой ранней стадии, пояснили в пресс-службе.
"Изобретение ученых ЦНИИ эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2", — уточнили в ведомстве.
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В перспективе новую технологию может будет использовать для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем, позволяющих проводить диагностику прямо у постели больного, подчеркнули в Роспотребнадзоре. При этом создание такой тест-системы не требует высокотехнологичного оборудования, поэтому затраты на ее производство будут невысокими, добавили в ведомстве.
Изобретение ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировано в Роспатенте, заключили в пресс-службе.
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