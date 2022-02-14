https://ria.ru/20220214/detektor-1772619073.html

В Роспотребнадзоре нашли способ выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях

В Роспотребнадзоре нашли способ выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях - РИА Новости, 14.02.2022

В Роспотребнадзоре нашли способ выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, позволяющую выявлять коронавирус на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации, в... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T01:09

2022-02-14T01:09

2022-02-14T04:59

общество

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, позволяющую выявлять коронавирус на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации, в перспективе ее можно будет использовать для создания тест-систем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Одно из важнейших преимуществ изобретения — высокая чувствительность, которая дает возможность выявлять заболевание на самой ранней стадии, пояснили в пресс-службе."Изобретение ученых ЦНИИ эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2", — уточнили в ведомстве.В перспективе новую технологию может будет использовать для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем, позволяющих проводить диагностику прямо у постели больного, подчеркнули в Роспотребнадзоре. При этом создание такой тест-системы не требует высокотехнологичного оборудования, поэтому затраты на ее производство будут невысокими, добавили в ведомстве.Изобретение ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировано в Роспатенте, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220213/testy-1772522983.html

https://ria.ru/20220212/omikron-1772428330.html

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общество, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье, москва, россия