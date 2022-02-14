https://ria.ru/20220214/deputaty-1772786509.html

В СНБО Украины рассказали, сколько депутатов находится за границей

В СНБО Украины рассказали, сколько депутатов находится за границей - РИА Новости, 14.02.2022

В СНБО Украины рассказали, сколько депутатов находится за границей

За пределами Украины на данный момент находятся 23 депутата Верховной рады, сообщил в понедельник секретарь украинского Совета национальной безопасности и... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T19:25

2022-02-14T19:25

2022-02-14T19:46

украина

в мире

владимир зеленский

верховная рада украины

нато

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КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. За пределами Украины на данный момент находятся 23 депутата Верховной рады, сообщил в понедельник секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады, которые выехали за границу в течение суток вернуться в страну."На это время 23 депутата находятся за границами нашей страны", - сказал Данилов.При этом он выразил надежду, что эти парламентарии успеют на заседание Рады, запланированные во вторник на 11.00 мск.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772762350.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, нато