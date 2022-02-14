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В СНБО Украины рассказали, сколько депутатов находится за границей
В СНБО Украины рассказали, сколько депутатов находится за границей - РИА Новости, 14.02.2022
В СНБО Украины рассказали, сколько депутатов находится за границей
За пределами Украины на данный момент находятся 23 депутата Верховной рады, сообщил в понедельник секретарь украинского Совета национальной безопасности и... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T19:25
2022-02-14T19:46
украина
в мире
владимир зеленский
верховная рада украины
нато
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КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. За пределами Украины на данный момент находятся 23 депутата Верховной рады, сообщил в понедельник секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады, которые выехали за границу в течение суток вернуться в страну."На это время 23 депутата находятся за границами нашей страны", - сказал Данилов.При этом он выразил надежду, что эти парламентарии успеют на заседание Рады, запланированные во вторник на 11.00 мск.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772762350.html
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украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, нато
19:25 14.02.2022 (обновлено: 19:46 14.02.2022)
 
В СНБО Украины рассказали, сколько депутатов находится за границей

СНБО Украины: 23 депутата Верховной рады находятся за границей

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. За пределами Украины на данный момент находятся 23 депутата Верховной рады, сообщил в понедельник секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады, которые выехали за границу в течение суток вернуться в страну.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 17:39
Зеленский призвал выехавших за границу депутатов вернуться на Украину
"На это время 23 депутата находятся за границами нашей страны", - сказал Данилов.
При этом он выразил надежду, что эти парламентарии успеют на заседание Рады, запланированные во вторник на 11.00 мск.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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УкраинаВ миреВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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