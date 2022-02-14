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Чубайс предсказал россиянам совсем другую жизнь
Чубайс предсказал России "совсем другую жизнь" - РИА Новости, 14.02.2022
Чубайс предсказал россиянам совсем другую жизнь
В России нужно как можно скорее ввести плату за углеродные выбросы, и тогда начнется совсем другая жизнь, заявил спецпредставитель президента по связям с... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:42
2022-02-14T10:58
россия
евросоюз
экономика
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В России нужно как можно скорее ввести плату за углеродные выбросы, и тогда начнется совсем другая жизнь, заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Его слова приводит РБК.По мнению Чубайса, это единственный способ нейтрализовать негативный эффект от так называемого углеродного налога, который планирует ввести Евросоюз."Звучит логика: давайте мы проведем сахалинский эксперимент, посмотрим его результаты (там квоты, как известно) и на выходе будем решать, что делать дальше. Это здравая логика. Но понимаете, нам нужно соотносить эту логику с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них — это трансграничный углеродный налог", — объяснил он на совещании в правительстве, которое состоялось 11 февраля.Чубайс напомнил, что в ЕС скоро отменят льготы по бесплатным квотам на выбросы — уже в 2030 году."Что это означает? У них сейчас цена на бирже — сто долларов за тонну углекислого газа. Пятьдесят процентов квот бесплатны, то есть эффективная ставка — 50 долларов за тонну. К 2030 году она будет сто долларов, если не считать динамики. Если вы сейчас положите сто долларов, это будет совсем другая жизнь", — предупредил спецпредставитель президента.По его мнению, это приведет к тому, что Россия будет платить Евросоюзу."То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза. Логика, что сначала давайте разберемся с сахалинским экспериментом, а потом будем решать, что делать, приведет к серьезному объему платежа в бюджет Евросоюза", — добавил Чубайс.Ранее он спрогнозировал масштабную трансформацию российской экономики в рамках энергоперехода, которая произойдет в ближайшие 30 лет. Как полагает Чубайс, Россия очень уязвима для таких изменений, поскольку энергетический сектор играет для нее особую роль.Новый "зеленый курс" Евросоюза предполагает, что к 2050 году европейские страны станут климатически нейтральными — их выбросы CO2 будут сведены к нулю или компенсированы. Но это требует вложений в модернизацию и приводит к росту издержек. Чтобы уравнять европейских производителей и зарубежных, у которых нет подобных условий по выбросам, ЕС планирует ввести углеродный налог, а Россия как поставщик угля, металлов, нефти и газа будет вынуждена его платить.В этом году на Сахалине должен стартовать эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов. Его цель — достижение к концу 2025 года углеродной нейтральности, для чего планируется провести инвентаризацию выбросов и поглощения парниковых газов, внедрить квотирование выбросов для региональных регулируемых организаций и более широкую (по сравнению с федеральным уровнем) обязательную углеродную отчетность.
https://ria.ru/20220113/chubays-1767652924.html
https://ria.ru/20211216/eksperiment-1764014942.html
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россия, евросоюз, экономика
09:42 14.02.2022 (обновлено: 10:58 14.02.2022)
 
Чубайс предсказал России "совсем другую жизнь"

Чубайс предрек России "совсем другую жизнь" после введения платы за углеродные выбросы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс
Специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В России нужно как можно скорее ввести плату за углеродные выбросы, и тогда начнется совсем другая жизнь, заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Его слова приводит РБК.
По мнению Чубайса, это единственный способ нейтрализовать негативный эффект от так называемого углеродного налога, который планирует ввести Евросоюз.
"Звучит логика: давайте мы проведем сахалинский эксперимент, посмотрим его результаты (там квоты, как известно) и на выходе будем решать, что делать дальше. Это здравая логика. Но понимаете, нам нужно соотносить эту логику с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них — это трансграничный углеродный налог", — объяснил он на совещании в правительстве, которое состоялось 11 февраля.
Чубайс напомнил, что в ЕС скоро отменят льготы по бесплатным квотам на выбросы — уже в 2030 году.
"Что это означает? У них сейчас цена на бирже — сто долларов за тонну углекислого газа. Пятьдесят процентов квот бесплатны, то есть эффективная ставка — 50 долларов за тонну. К 2030 году она будет сто долларов, если не считать динамики. Если вы сейчас положите сто долларов, это будет совсем другая жизнь", — предупредил спецпредставитель президента.
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По его мнению, это приведет к тому, что Россия будет платить Евросоюзу.
"То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза. Логика, что сначала давайте разберемся с сахалинским экспериментом, а потом будем решать, что делать, приведет к серьезному объему платежа в бюджет Евросоюза", — добавил Чубайс.
Ранее он спрогнозировал масштабную трансформацию российской экономики в рамках энергоперехода, которая произойдет в ближайшие 30 лет. Как полагает Чубайс, Россия очень уязвима для таких изменений, поскольку энергетический сектор играет для нее особую роль.
Новый "зеленый курс" Евросоюза предполагает, что к 2050 году европейские страны станут климатически нейтральными — их выбросы CO2 будут сведены к нулю или компенсированы. Но это требует вложений в модернизацию и приводит к росту издержек. Чтобы уравнять европейских производителей и зарубежных, у которых нет подобных условий по выбросам, ЕС планирует ввести углеродный налог, а Россия как поставщик угля, металлов, нефти и газа будет вынуждена его платить.
В этом году на Сахалине должен стартовать эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов. Его цель — достижение к концу 2025 года углеродной нейтральности, для чего планируется провести инвентаризацию выбросов и поглощения парниковых газов, внедрить квотирование выбросов для региональных регулируемых организаций и более широкую (по сравнению с федеральным уровнем) обязательную углеродную отчетность.
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