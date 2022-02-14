https://ria.ru/20220214/chubays-1772642359.html
Чубайс предсказал россиянам совсем другую жизнь
Чубайс предсказал России "совсем другую жизнь" - РИА Новости, 14.02.2022
Чубайс предсказал россиянам совсем другую жизнь
В России нужно как можно скорее ввести плату за углеродные выбросы, и тогда начнется совсем другая жизнь, заявил спецпредставитель президента по связям с... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:42
2022-02-14T09:42
2022-02-14T10:58
россия
евросоюз
экономика
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В России нужно как можно скорее ввести плату за углеродные выбросы, и тогда начнется совсем другая жизнь, заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Его слова приводит РБК.По мнению Чубайса, это единственный способ нейтрализовать негативный эффект от так называемого углеродного налога, который планирует ввести Евросоюз."Звучит логика: давайте мы проведем сахалинский эксперимент, посмотрим его результаты (там квоты, как известно) и на выходе будем решать, что делать дальше. Это здравая логика. Но понимаете, нам нужно соотносить эту логику с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них — это трансграничный углеродный налог", — объяснил он на совещании в правительстве, которое состоялось 11 февраля.Чубайс напомнил, что в ЕС скоро отменят льготы по бесплатным квотам на выбросы — уже в 2030 году."Что это означает? У них сейчас цена на бирже — сто долларов за тонну углекислого газа. Пятьдесят процентов квот бесплатны, то есть эффективная ставка — 50 долларов за тонну. К 2030 году она будет сто долларов, если не считать динамики. Если вы сейчас положите сто долларов, это будет совсем другая жизнь", — предупредил спецпредставитель президента.По его мнению, это приведет к тому, что Россия будет платить Евросоюзу."То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза. Логика, что сначала давайте разберемся с сахалинским экспериментом, а потом будем решать, что делать, приведет к серьезному объему платежа в бюджет Евросоюза", — добавил Чубайс.Ранее он спрогнозировал масштабную трансформацию российской экономики в рамках энергоперехода, которая произойдет в ближайшие 30 лет. Как полагает Чубайс, Россия очень уязвима для таких изменений, поскольку энергетический сектор играет для нее особую роль.Новый "зеленый курс" Евросоюза предполагает, что к 2050 году европейские страны станут климатически нейтральными — их выбросы CO2 будут сведены к нулю или компенсированы. Но это требует вложений в модернизацию и приводит к росту издержек. Чтобы уравнять европейских производителей и зарубежных, у которых нет подобных условий по выбросам, ЕС планирует ввести углеродный налог, а Россия как поставщик угля, металлов, нефти и газа будет вынуждена его платить.В этом году на Сахалине должен стартовать эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов. Его цель — достижение к концу 2025 года углеродной нейтральности, для чего планируется провести инвентаризацию выбросов и поглощения парниковых газов, внедрить квотирование выбросов для региональных регулируемых организаций и более широкую (по сравнению с федеральным уровнем) обязательную углеродную отчетность.
https://ria.ru/20220113/chubays-1767652924.html
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россия, евросоюз, экономика
09:42 14.02.2022 (обновлено: 10:58 14.02.2022)
Чубайс предсказал России "совсем другую жизнь"
Чубайс предрек России "совсем другую жизнь" после введения платы за углеродные выбросы
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
В России нужно как можно скорее ввести плату за углеродные выбросы, и тогда начнется совсем другая жизнь, заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Его слова приводит РБК
.
По мнению Чубайса, это единственный способ нейтрализовать негативный эффект от так называемого углеродного налога, который планирует ввести Евросоюз.
"Звучит логика: давайте мы проведем сахалинский эксперимент, посмотрим его результаты (там квоты, как известно) и на выходе будем решать, что делать дальше. Это здравая логика. Но понимаете, нам нужно соотносить эту логику с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них — это трансграничный углеродный налог", — объяснил он на совещании в правительстве, которое состоялось 11 февраля.
Чубайс напомнил, что в ЕС скоро отменят льготы по бесплатным квотам на выбросы — уже в 2030 году.
"Что это означает? У них сейчас цена на бирже — сто долларов за тонну углекислого газа. Пятьдесят процентов квот бесплатны, то есть эффективная ставка — 50 долларов за тонну. К 2030 году она будет сто долларов, если не считать динамики. Если вы сейчас положите сто долларов, это будет совсем другая жизнь", — предупредил спецпредставитель президента.
По его мнению, это приведет к тому, что Россия
будет платить Евросоюзу
.
"То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза. Логика, что сначала давайте разберемся с сахалинским экспериментом, а потом будем решать, что делать, приведет к серьезному объему платежа в бюджет Евросоюза", — добавил Чубайс.
Ранее он спрогнозировал масштабную трансформацию российской экономики в рамках энергоперехода, которая произойдет в ближайшие 30 лет. Как полагает Чубайс, Россия очень уязвима для таких изменений, поскольку энергетический сектор играет для нее особую роль.
Новый "зеленый курс" Евросоюза предполагает, что к 2050 году европейские страны станут климатически нейтральными — их выбросы CO2 будут сведены к нулю или компенсированы. Но это требует вложений в модернизацию и приводит к росту издержек. Чтобы уравнять европейских производителей и зарубежных, у которых нет подобных условий по выбросам, ЕС планирует ввести углеродный налог, а Россия как поставщик угля, металлов, нефти и газа будет вынуждена его платить.
В этом году на Сахалине должен стартовать эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов. Его цель — достижение к концу 2025 года углеродной нейтральности, для чего планируется провести инвентаризацию выбросов и поглощения парниковых газов, внедрить квотирование выбросов для региональных регулируемых организаций и более широкую (по сравнению с федеральным уровнем) обязательную углеродную отчетность.