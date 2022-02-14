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В Чечне разработали чат-бот в Telegram для отдыхающих в горах

В Чечне разработали чат-бот в Telegram для отдыхающих в горах - РИА Новости, 14.02.2022

В Чечне разработали чат-бот в Telegram для отдыхающих в горах

Пресс-служба главного управления МЧС России по Чечне разработала чат-бот в Telegram с правилами безопасности для отдыхающих в горах, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:27

2022-02-14T15:27

2022-02-14T15:27

туризм

туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 14 фев – РИА Новости. Пресс-служба главного управления МЧС России по Чечне разработала чат-бот в Telegram с правилами безопасности для отдыхающих в горах, рассказали РИА Новости в ведомстве."Бот "МЧС: безопасность в горах" поможет найти необходимую информацию: от правильного укомплектования рюкзака до порядка действий в случае необходимости оказания первой помощи пострадавшему", – сказал начальник пресс-службы ГУМЧС России по Чечне Тимур Тайсумов.По его словам, проект адаптирован не только для республики, но и всех регионов, где развит горный туризм.

https://ria.ru/20211130/kavkaz-1761230091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, чеченская республика (чечня)