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В Чечне разработали чат-бот в Telegram для отдыхающих в горах
В Чечне разработали чат-бот в Telegram для отдыхающих в горах - РИА Новости, 14.02.2022
В Чечне разработали чат-бот в Telegram для отдыхающих в горах
Пресс-служба главного управления МЧС России по Чечне разработала чат-бот в Telegram с правилами безопасности для отдыхающих в горах, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:27
2022-02-14T15:27
2022-02-14T15:27
туризм
туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 14 фев – РИА Новости. Пресс-служба главного управления МЧС России по Чечне разработала чат-бот в Telegram с правилами безопасности для отдыхающих в горах, рассказали РИА Новости в ведомстве."Бот "МЧС: безопасность в горах" поможет найти необходимую информацию: от правильного укомплектования рюкзака до порядка действий в случае необходимости оказания первой помощи пострадавшему", – сказал начальник пресс-службы ГУМЧС России по Чечне Тимур Тайсумов.По его словам, проект адаптирован не только для республики, но и всех регионов, где развит горный туризм.
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туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, чеченская республика (чечня)
В Чечне разработали чат-бот в Telegram для отдыхающих в горах
Чеченские спасатели разработали чат-бот в Telegram для отдыхающих в горах