https://ria.ru/20220214/chasovnya-1772753837.html
В Олимпийской деревне открыли часовню
В Олимпийской деревне открыли часовню - РИА Новости, 14.02.2022
В Олимпийской деревне открыли часовню
Духовник олимпийской сборной России, настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутово протоиерей Андрей Алексеев... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:12
2022-02-14T17:12
2022-02-14T17:12
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пекин
спорт
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Духовник олимпийской сборной России, настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутово протоиерей Андрей Алексеев рассказал РИА Новости, что после приезда в Пекин организовал часовню для спортсменов."Часовня залита солнцем. Перед отъездом (в Пекин) был молебен, сегодня служил. Буду ночью литургию служить", - рассказал священник.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 27 января благословил олимпийскую сборную, выразив надежду, что Олимпиада послужит примирению народов и прекращению раздора. Алексеев вылетел в Пекин ночью с 11 на 12 февраля.Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего на соревнованиях будет разыграно 109 комплектов наград.
https://rsport.ria.ru/20220214/valieva-1772734227.html
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олимпийские игры, пекин, спорт
В Олимпийской деревне открыли часовню
Духовник олимпийской сборной России организовал для спортсменов часовню
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Духовник олимпийской сборной России, настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутово протоиерей Андрей Алексеев рассказал РИА Новости, что после приезда в Пекин организовал часовню для спортсменов.
"Часовня залита солнцем. Перед отъездом (в Пекин
) был молебен, сегодня служил. Буду ночью литургию служить", - рассказал священник.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 27 января благословил олимпийскую сборную, выразив надежду, что Олимпиада послужит примирению народов и прекращению раздора. Алексеев вылетел в Пекин ночью с 11 на 12 февраля.
Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего на соревнованиях будет разыграно 109 комплектов наград.