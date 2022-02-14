https://ria.ru/20220214/bron-1772800825.html
"Газпром" не забронировал мощности "Ямал-Европы" для транзита через Польшу
"Газпром" не забронировал мощности "Ямал-Европы" для транзита через Польшу - РИА Новости, 14.02.2022
"Газпром" не забронировал мощности "Ямал-Европы" для транзита через Польшу
"Газпром" не забронировал на регулярной сессии аукциона мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу во вторник, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T21:10
2022-02-14T21:10
2022-02-14T21:10
экономика
газпром
ямал-европа (газопровод)
природный газ
польша
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Газпром" не забронировал на регулярной сессии аукциона мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу во вторник, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.Мощности "Ямал-Европы" пока остаются невостребованными "Газпромом" и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. При этом газопровод продолжает работать в режиме реверса - физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.Хотя "Газпром" в январе не стал бронировать эту магистраль на месяц вперед, как делал ранее, он все равно может воспользоваться ей в феврале, выкупая нужные транзитные объемы на суточных аукционах в зависимости от спроса. Этой схемой он пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали снизились, а с 21 декабря она перешла на реверс. На январь "Газпром" все же сделал бронь, но поставок из России так и не было.Ранее в понедельник "Газпром" также не забронировал мощности "Ямал-Европы" на март, а значит в следующем месяце компания снова сможет выкупать их только на суточных аукционах при возникновении необходимости.Что касается украинского маршрута, то заявки на транзит во вторник пока выше аналогичного показателя на понедельник и составляют 88,5 миллиона кубов против 58,7 миллиона, свидетельствует информация на сайте "Оператора ГТС Украины". Однако эти данные неокончательные и еще могут измениться.Транзит российского газа через украинскую территорию резко упал в январе, в среднем он был почти вдвое меньше, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров в сутки. При этом с конца января "Газпром" несколько увеличил прокачку, но с середины прошлой недели украинский транзит вновь скатился до среднего январского уровня."Газпром" ранее неоднократно говорил, что поставляет газ и делает выбор в в пользу того или иного маршрута согласно заявкам потребителей и в полном соответствии с контрактными обязательствами.
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РИА Новости
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экономика, газпром, ямал-европа (газопровод), природный газ, польша, германия
"Газпром" не забронировал мощности "Ямал-Европы" для транзита через Польшу
GSA: "Газпром" не забронировал мощности "Ямал-Европы" для транзита через Польшу во вторник
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
"Газпром" не забронировал на регулярной сессии аукциона мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу во вторник, свидетельствуют данные платформы GSA Platform
.
Мощности "Ямал-Европы" пока остаются невостребованными "Газпромом
" и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. При этом газопровод продолжает работать в режиме реверса - физический поток газа идет со стороны Германии
в Польшу
, а не наоборот.
Хотя "Газпром" в январе не стал бронировать эту магистраль на месяц вперед, как делал ранее, он все равно может воспользоваться ей в феврале, выкупая нужные транзитные объемы на суточных аукционах в зависимости от спроса. Этой схемой он пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали снизились, а с 21 декабря она перешла на реверс. На январь "Газпром" все же сделал бронь, но поставок из России так и не было.
Ранее в понедельник "Газпром" также не забронировал мощности "Ямал-Европы" на март, а значит в следующем месяце компания снова сможет выкупать их только на суточных аукционах при возникновении необходимости.
Что касается украинского маршрута, то заявки на транзит во вторник пока выше аналогичного показателя на понедельник и составляют 88,5 миллиона кубов против 58,7 миллиона, свидетельствует информация на сайте "Оператора ГТС Украины
". Однако эти данные неокончательные и еще могут измениться.
Транзит российского газа через украинскую территорию резко упал в январе, в среднем он был почти вдвое меньше, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров в сутки. При этом с конца января "Газпром" несколько увеличил прокачку, но с середины прошлой недели украинский транзит вновь скатился до среднего январского уровня.
"Газпром" ранее неоднократно говорил, что поставляет газ и делает выбор в в пользу того или иного маршрута согласно заявкам потребителей и в полном соответствии с контрактными обязательствами.