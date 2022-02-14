Пользователи раскритиковали Бородину за фото на танке
Пользователи соцсетей раскритиковали Бородину за фото на танке и назвали кадры неуместными
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Пользователи Instagram раскритиковали Ксению Бородину за фото на танке. Ведущая похвалилась поездкой на необычном виде транспорта.
"Танкист! Я управляла танком сегодня сама! Это непередаваемые ощущения. Очень необычный, но интересный день. А еще я сидела в окопе, а надо мной проезжал танк! Сказать, что мне было страшно, это ничего не сказать. Как вам моя поездка?" – написала Ксения.
Пользователи отметили, что фото некорректны, поскольку напоминают о войне.
"К чему это? В настоящее время это не совсем уместно", "Какого вы вообще творите… Кошмар, сейчас не время такое демонстрировать", "Это не весело", "Отписка", "Такой контент неуместен, голову-то нужно включать", – написали в комментариях.
Телеведущая в ответ на критику перестала читать комментарии.
"Я уже стараюсь не читать никакие комментарии, потому что неблагодарное это дело. Это как бороться с ветряными мельницами. <…> Вы решили свою злость выместить на мне. Я всегда была за мир", – оправдалась Бородина.
Ксения нередко сталкивается с негативом в интернете в свой адрес. Ранее ее раскритиковали за совместную фотографию с Даней Милохиным.