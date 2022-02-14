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Шоубиз
https://ria.ru/20220214/borodina-1772731164.html
Пользователи раскритиковали Бородину за фото на танке
Пользователи раскритиковали Бородину за фото на танке - РИА Новости, 14.02.2022
Пользователи раскритиковали Бородину за фото на танке
Пользователи Instagram раскритиковали Ксению Бородину за фото на танке. Ведущая похвалилась поездкой на необычном виде транспорта. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T22:10
2022-02-14T22:10
шоубиз
шоу-бизнес
ксения бородина
знаменитости
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Пользователи Instagram раскритиковали Ксению Бородину за фото на танке. Ведущая похвалилась поездкой на необычном виде транспорта.Пользователи отметили, что фото некорректны, поскольку напоминают о войне.Телеведущая в ответ на критику перестала читать комментарии.Ксения нередко сталкивается с негативом в интернете в свой адрес. Ранее ее раскритиковали за совместную фотографию с Даней Милохиным.
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шоу-бизнес, ксения бородина, знаменитости
22:10 14.02.2022
 
Пользователи раскритиковали Бородину за фото на танке

Пользователи соцсетей раскритиковали Бородину за фото на танке и назвали кадры неуместными

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТелеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Пользователи Instagram раскритиковали Ксению Бородину за фото на танке. Ведущая похвалилась поездкой на необычном виде транспорта.

"Танкист! Я управляла танком сегодня сама! Это непередаваемые ощущения. Очень необычный, но интересный день. А еще я сидела в окопе, а надо мной проезжал танк! Сказать, что мне было страшно, это ничего не сказать. Как вам моя поездка?" – написала Ксения.

Пользователи отметили, что фото некорректны, поскольку напоминают о войне.

"К чему это? В настоящее время это не совсем уместно", "Какого вы вообще творите… Кошмар, сейчас не время такое демонстрировать", "Это не весело", "Отписка", "Такой контент неуместен, голову-то нужно включать", – написали в комментариях.

Телеведущая в ответ на критику перестала читать комментарии.

"Я уже стараюсь не читать никакие комментарии, потому что неблагодарное это дело. Это как бороться с ветряными мельницами. <…> Вы решили свою злость выместить на мне. Я всегда была за мир", – оправдалась Бородина.

Ксения нередко сталкивается с негативом в интернете в свой адрес. Ранее ее раскритиковали за совместную фотографию с Даней Милохиным.
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