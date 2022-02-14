Пользователи раскритиковали Бородину за фото на танке

"Танкист! Я управляла танком сегодня сама! Это непередаваемые ощущения. Очень необычный, но интересный день. А еще я сидела в окопе, а надо мной проезжал танк! Сказать, что мне было страшно, это ничего не сказать. Как вам моя поездка?" – написала Ксения.