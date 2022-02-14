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СМИ сообщили о полетах американских ядерных бомбардировщиков в Европе
СМИ сообщили о полетах американских ядерных бомбардировщиков в Европе - РИА Новости, 14.02.2022
СМИ сообщили о полетах американских ядерных бомбардировщиков в Европе
Два бомбардировщика США, способных нести ядерный заряд, ночью вылетели с базы ВВС Великобритании в сторону Средиземного моря и Ближнего Востока, сообщает... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:01
2022-02-14T17:01
в мире
министерство обороны великобритании
нато
сша
b-52
великобритания
европа
средиземное море
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ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Два бомбардировщика США, способных нести ядерный заряд, ночью вылетели с базы ВВС Великобритании в сторону Средиземного моря и Ближнего Востока, сообщает издание Sun.По данным издания, бомбардировщики поднялись в небо в рамках демонстрации силы перед РФ.Согласно источникам издания в министерстве обороны Великобритании, развертывание бомбардировщиков было "обычным" делом. Полеты такого рода часто являются учениями, но иногда рассматриваются как демонстрация силы в периоды повышенной напряженности.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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сша
великобритания
европа
средиземное море
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в мире, министерство обороны великобритании, нато, сша, b-52, великобритания, европа, средиземное море
17:01 14.02.2022
 
СМИ сообщили о полетах американских ядерных бомбардировщиков в Европе

Sun: бомбардировщики США, способные нести ядерный заряд, вылетели ночью из Великобритании

© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Denise Guiao-CorpuzАмериканский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Denise Guiao-Corpuz
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ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Два бомбардировщика США, способных нести ядерный заряд, ночью вылетели с базы ВВС Великобритании в сторону Средиземного моря и Ближнего Востока, сообщает издание Sun.
По данным издания, бомбардировщики поднялись в небо в рамках демонстрации силы перед РФ.
"Самолет пронесся вдоль западного побережья Франции и мимо Испании, после чего направился в Средиземное море и на Ближний Восток.... Эти самолеты могут нести ядерное оружие, в том числе ядерные крылатые ракеты", - пишет издание.
Согласно источникам издания в министерстве обороны Великобритании, развертывание бомбардировщиков было "обычным" делом. Полеты такого рода часто являются учениями, но иногда рассматриваются как демонстрация силы в периоды повышенной напряженности.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
08:00
США тащат Украину на войну
 
В миреМинистерство обороны ВеликобританииНАТОСШАB-52ВеликобританияЕвропаСредиземное море
 
 
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