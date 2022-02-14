https://ria.ru/20220214/bombardirovschiki-1772751135.html

СМИ сообщили о полетах американских ядерных бомбардировщиков в Европе

СМИ сообщили о полетах американских ядерных бомбардировщиков в Европе - РИА Новости, 14.02.2022

СМИ сообщили о полетах американских ядерных бомбардировщиков в Европе

Два бомбардировщика США, способных нести ядерный заряд, ночью вылетели с базы ВВС Великобритании в сторону Средиземного моря и Ближнего Востока, сообщает... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:01

2022-02-14T17:01

2022-02-14T17:01

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ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Два бомбардировщика США, способных нести ядерный заряд, ночью вылетели с базы ВВС Великобритании в сторону Средиземного моря и Ближнего Востока, сообщает издание Sun.По данным издания, бомбардировщики поднялись в небо в рамках демонстрации силы перед РФ.Согласно источникам издания в министерстве обороны Великобритании, развертывание бомбардировщиков было "обычным" делом. Полеты такого рода часто являются учениями, но иногда рассматриваются как демонстрация силы в периоды повышенной напряженности.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

сша

великобритания

европа

средиземное море

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в мире, министерство обороны великобритании, нато, сша, b-52, великобритания, европа, средиземное море