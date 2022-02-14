В МИД назвали реакцию Запада на предложения по гарантиям разочаровывающей
Замглавы департамента МИД Постников: реакция Запада на идеи по гарантиям разочаровывает
Здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Реакция Запада на российские предложения по гарантиям безопасности нельзя назвать иначе как разочаровывающей, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Постников.
"Реакцию коллективного Запада иначе как разочаровывающей не назовёшь. В ней не просматривается стремления конструктивно откликаться на наши ключевые требования о нерасширении НАТО и конфигурации сил альянса. Обходится стороной опорный для нас принцип неделимости безопасности, зато воспроизводится набор предвзятых обвинений, избитых необоснованных требований к России", - заявил он в ходе круглого стола в Совете Федерации "Международное сотрудничество в борьбе с глобальными вызовами и угрозами, включая кризис системы контроля над вооружениями".
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По итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора президентов России и США помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия в ближайшее время доведет до США и НАТО свой ответ по гарантиям безопасности.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.