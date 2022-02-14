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В МИД назвали реакцию Запада на предложения по гарантиям разочаровывающей

В МИД назвали реакцию Запада на предложения по гарантиям разочаровывающей - РИА Новости, 14.02.2022

В МИД назвали реакцию Запада на предложения по гарантиям разочаровывающей

Реакция Запада на российские предложения по гарантиям безопасности нельзя назвать иначе как разочаровывающей, заявил замдиректора департамента по вопросам... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:50

2022-02-14T13:50

2022-02-14T13:50

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совет федерации рф

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Реакция Запада на российские предложения по гарантиям безопасности нельзя назвать иначе как разочаровывающей, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Постников."Реакцию коллективного Запада иначе как разочаровывающей не назовёшь. В ней не просматривается стремления конструктивно откликаться на наши ключевые требования о нерасширении НАТО и конфигурации сил альянса. Обходится стороной опорный для нас принцип неделимости безопасности, зато воспроизводится набор предвзятых обвинений, избитых необоснованных требований к России", - заявил он в ходе круглого стола в Совете Федерации "Международное сотрудничество в борьбе с глобальными вызовами и угрозами, включая кризис системы контроля над вооружениями".По итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора президентов России и США помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия в ближайшее время доведет до США и НАТО свой ответ по гарантиям безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

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юрий ушаков, сша, москва, россия, нато, совет федерации рф, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)