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Россия не получила прямых ответов по гарантиям безопасности, заявил Песков
Россия не получила прямых ответов по гарантиям безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 14.02.2022
Россия не получила прямых ответов по гарантиям безопасности, заявил Песков
Россия не получила прямых ответов на идеи по гарантиям безопасности, Запад пытается сконцентрироваться на второстепенных деталях, но президент РФ продолжит... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:43
2022-02-14T10:12
в мире
дмитрий песков
россия
вашингтон (город)
нато
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия не получила прямых ответов на идеи по гарантиям безопасности, Запад пытается сконцентрироваться на второстепенных деталях, но президент РФ продолжит настаивать, чтобы эти вопросы не оставались без внимания и не игнорировались, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."(Президент РФ Владимир) Путин весьма последователен в своем подходе к нашим, ну хочется сказать, партнерам, но они, к сожалению, сейчас скорее оппоненты, чем партнеры. Он без обиняков прямо ставит вопросы и ожидает прямых ответов. И как в 2007 году он прямо ставил вопросы, так и в 2022 году он прямо поставил вопросы в проектах тех двух документов, которые были переданы Вашингтону и НАТО. Прямых ответов мы не получили", - сказал он.Песков отметил, что российская сторона видит попытки направить внимание на второстепенные вопросы."Более того, мы констатируем попытку сконцентрироваться на второстепенных деталях и попытку избежать какого-либо понимания критически важных для нас проблем. Но, у меня нет никакого сомнения, что президент Путин будет и далее последователен в своей позиции и будет настаивать на том, чтобы те вопросы, которые являются для нас фактически экзистенциональными вопросами, чтобы эти вопросы не оставлялись без внимания и не игнорировались", - заявил он.
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"Прямых ответов мы не получили" – Песков о реакции США на идеи Москвы по гарантиям безопасности
Россия не получила прямых ответов на идеи по гарантиям безопасности, Запад пытается сконцентрироваться на второстепенных деталях, но президент РФ продолжит настаивать, чтобы эти вопросы не оставались без внимания и не игнорировались, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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в мире, дмитрий песков, россия, вашингтон (город), нато, владимир путин
09:43 14.02.2022 (обновлено: 10:12 14.02.2022)
 
Россия не получила прямых ответов по гарантиям безопасности, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Россия не получила прямых ответов по гарантиям безопасности

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия не получила прямых ответов на идеи по гарантиям безопасности, Запад пытается сконцентрироваться на второстепенных деталях, но президент РФ продолжит настаивать, чтобы эти вопросы не оставались без внимания и не игнорировались, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"(Президент РФ Владимир) Путин весьма последователен в своем подходе к нашим, ну хочется сказать, партнерам, но они, к сожалению, сейчас скорее оппоненты, чем партнеры. Он без обиняков прямо ставит вопросы и ожидает прямых ответов. И как в 2007 году он прямо ставил вопросы, так и в 2022 году он прямо поставил вопросы в проектах тех двух документов, которые были переданы Вашингтону и НАТО. Прямых ответов мы не получили", - сказал он.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
Песков отметил, что российская сторона видит попытки направить внимание на второстепенные вопросы.
"Более того, мы констатируем попытку сконцентрироваться на второстепенных деталях и попытку избежать какого-либо понимания критически важных для нас проблем. Но, у меня нет никакого сомнения, что президент Путин будет и далее последователен в своей позиции и будет настаивать на том, чтобы те вопросы, которые являются для нас фактически экзистенциональными вопросами, чтобы эти вопросы не оставлялись без внимания и не игнорировались", - заявил он.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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В миреДмитрий ПесковРоссияВашингтон (город)НАТОВладимир Путин
 
 
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