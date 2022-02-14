Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220214/beremennye-1772810841.html
Вечорко сообщил о снижении числа беременных, поступающих с COVID-19
Вечорко сообщил о снижении числа беременных, поступающих с COVID-19 - РИА Новости, 14.02.2022
Вечорко сообщил о снижении числа беременных, поступающих с COVID-19
Число беременных с COVID, поступающих в роддом городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения, снизилось в 1,6 РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T23:23
2022-02-14T23:23
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
валерий вечорко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757571748_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b8a07e908532085339c420568274fcba.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число беременных с COVID, поступающих в роддом городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения, снизилось в 1,6 раз, сообщил в своём Telegram-канале главный врач учреждения Валерий Вечорко.Он отметил, что, как и ожидалось, "омикрон" оказался более заразным, чем предыдущие штаммы, его стремительное распространение было ожидаемо. Но система здравоохранения города встретила новый штамм во всеоружии и уже сейчас можно говорить о том, что Москва преодолела пик заболеваемости "омикроном"."В стационарном звене наблюдается постепенное снижение числа госпитализаций. Так, в ГКБ №15 за период с 7 по 14 февраля поступило 1143 человека, что на 382 пациента меньше, чем за первую неделю февраля; наблюдается также уменьшение числа пациентов, госпитализированных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (294 и 239 человек соответственно за две недели февраля). Также, в 1,6 раза уменьшилось поступление пациенток в роддом ГКБ №15", - сообщил Вечорко.Врач подчеркнул, что расслабляться не стоит, абсолютные значения заболеваемости еще очень высокие и амбулаторное звено продолжает работать в усиленном режиме. Иммунизация остается самым надежным способом защиты.
https://ria.ru/20220214/omikron-1772667105.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757571748_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_79965e9bc912971152b72981a251887a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко
23:23 14.02.2022
 
Вечорко сообщил о снижении числа беременных, поступающих с COVID-19

Главврач Вечорко: число беременных, поступающих с COVID-19, снизилось в 1,6 раза

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова
Медицинский работник и пациент в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Медицинский работник и пациент в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число беременных с COVID, поступающих в роддом городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения, снизилось в 1,6 раз, сообщил в своём Telegram-канале главный врач учреждения Валерий Вечорко.
Он отметил, что, как и ожидалось, "омикрон" оказался более заразным, чем предыдущие штаммы, его стремительное распространение было ожидаемо. Но система здравоохранения города встретила новый штамм во всеоружии и уже сейчас можно говорить о том, что Москва преодолела пик заболеваемости "омикроном".
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 11:31Распространение коронавируса
Врач предупредил о развитии опасного заболевания из-за "омикрона"
"В стационарном звене наблюдается постепенное снижение числа госпитализаций. Так, в ГКБ №15 за период с 7 по 14 февраля поступило 1143 человека, что на 382 пациента меньше, чем за первую неделю февраля; наблюдается также уменьшение числа пациентов, госпитализированных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (294 и 239 человек соответственно за две недели февраля). Также, в 1,6 раза уменьшилось поступление пациенток в роддом ГКБ №15", - сообщил Вечорко.
Врач подчеркнул, что расслабляться не стоит, абсолютные значения заболеваемости еще очень высокие и амбулаторное звено продолжает работать в усиленном режиме. Иммунизация остается самым надежным способом защиты.
Сравнение эффективности Спутника V и Pfizer против омикрон-штамма
20 января, 20:22Инфографика
Сравнение эффективности вакцин "Спутник V" и Pfizer против омикрон-штамма
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВалерий Вечорко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала