https://ria.ru/20220214/beremennye-1772810841.html

Вечорко сообщил о снижении числа беременных, поступающих с COVID-19

Вечорко сообщил о снижении числа беременных, поступающих с COVID-19 - РИА Новости, 14.02.2022

Вечорко сообщил о снижении числа беременных, поступающих с COVID-19

Число беременных с COVID, поступающих в роддом городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения, снизилось в 1,6 РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T23:23

2022-02-14T23:23

2022-02-14T23:23

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валерий вечорко

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число беременных с COVID, поступающих в роддом городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения, снизилось в 1,6 раз, сообщил в своём Telegram-канале главный врач учреждения Валерий Вечорко.Он отметил, что, как и ожидалось, "омикрон" оказался более заразным, чем предыдущие штаммы, его стремительное распространение было ожидаемо. Но система здравоохранения города встретила новый штамм во всеоружии и уже сейчас можно говорить о том, что Москва преодолела пик заболеваемости "омикроном"."В стационарном звене наблюдается постепенное снижение числа госпитализаций. Так, в ГКБ №15 за период с 7 по 14 февраля поступило 1143 человека, что на 382 пациента меньше, чем за первую неделю февраля; наблюдается также уменьшение числа пациентов, госпитализированных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (294 и 239 человек соответственно за две недели февраля). Также, в 1,6 раза уменьшилось поступление пациенток в роддом ГКБ №15", - сообщил Вечорко.Врач подчеркнул, что расслабляться не стоит, абсолютные значения заболеваемости еще очень высокие и амбулаторное звено продолжает работать в усиленном режиме. Иммунизация остается самым надежным способом защиты.

https://ria.ru/20220214/omikron-1772667105.html

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