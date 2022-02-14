Вечорко сообщил о снижении числа беременных, поступающих с COVID-19
Главврач Вечорко: число беременных, поступающих с COVID-19, снизилось в 1,6 раза
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова
Медицинский работник и пациент в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число беременных с COVID, поступающих в роддом городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения, снизилось в 1,6 раз, сообщил в своём Telegram-канале главный врач учреждения Валерий Вечорко.
Он отметил, что, как и ожидалось, "омикрон" оказался более заразным, чем предыдущие штаммы, его стремительное распространение было ожидаемо. Но система здравоохранения города встретила новый штамм во всеоружии и уже сейчас можно говорить о том, что Москва преодолела пик заболеваемости "омикроном".
"В стационарном звене наблюдается постепенное снижение числа госпитализаций. Так, в ГКБ №15 за период с 7 по 14 февраля поступило 1143 человека, что на 382 пациента меньше, чем за первую неделю февраля; наблюдается также уменьшение числа пациентов, госпитализированных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (294 и 239 человек соответственно за две недели февраля). Также, в 1,6 раза уменьшилось поступление пациенток в роддом ГКБ №15", - сообщил Вечорко.
Врач подчеркнул, что расслабляться не стоит, абсолютные значения заболеваемости еще очень высокие и амбулаторное звено продолжает работать в усиленном режиме. Иммунизация остается самым надежным способом защиты.