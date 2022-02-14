Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220214/bayden-1772703676.html
На Украине предложили избавиться от Байдена. В прямом смысле
В Раде призвали ликвидировать Байдена - РИА Новости, 14.02.2022
На Украине предложили избавиться от Байдена. В прямом смысле
Служба безопасности Украины должна подготовить план по нейтрализации президента США Джо Байдена в рамках борьбы с дезинформацией о "нападении" России. Об этом в РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:31
2022-02-14T13:31
в мире
украина
верховная рада украины
илья кива
джо байден
сша
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751706087_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_760aed1e63b39f849c3cbea455585826.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины должна подготовить план по нейтрализации президента США Джо Байдена в рамках борьбы с дезинформацией о "нападении" России. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.По его мнению, высказывания и действия американского лидера угрожают экономике и безопасности Украины."Надеюсь, Зеленский пригласил его на Украину именно с этой целью", — заключил Кива.В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что это случится 16 февраля.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220214/lukashenko-1772703044.html
https://ria.ru/20220214/sroki-1772697822.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751706087_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_e9aba2f45ff8ce00cc28277dbca5d54b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, илья кива, джо байден, сша, владимир зеленский, россия
13:31 14.02.2022
 
В Раде призвали ликвидировать Байдена

Депутат Рады Кива призвал СБУ ликвидировать Байдена в рамках борьбы с дезинформацией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины должна подготовить план по нейтрализации президента США Джо Байдена в рамках борьбы с дезинформацией о "нападении" России. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
"Если это будет возможно, то необходимо ликвидировать главного сеятеля паники и провокатора войны (Речь идет о Джо Байдене, — Прим. Ред.)", — призвал политик.
По его мнению, высказывания и действия американского лидера угрожают экономике и безопасности Украины.
"Надеюсь, Зеленский пригласил его на Украину именно с этой целью", — заключил Кива.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Овальном зале Константиновского дворца - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
13:29В мире
"Ясно, кому нужна война". Лукашенко осудил вбросы об "атаке" РФ на Украину
В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что это случится 16 февраля.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
13:15
Во Франции высмеяли новые сроки "нападения" России на Украину
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныИлья КиваДжо БайденСШАВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала