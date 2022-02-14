https://ria.ru/20220214/bayden-1772703676.html
На Украине предложили избавиться от Байдена. В прямом смысле
В Раде призвали ликвидировать Байдена - РИА Новости, 14.02.2022
На Украине предложили избавиться от Байдена. В прямом смысле
Служба безопасности Украины должна подготовить план по нейтрализации президента США Джо Байдена в рамках борьбы с дезинформацией о "нападении" России. Об этом в РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:31
2022-02-14T13:31
2022-02-14T13:31
в мире
украина
верховная рада украины
илья кива
джо байден
сша
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751706087_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_760aed1e63b39f849c3cbea455585826.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины должна подготовить план по нейтрализации президента США Джо Байдена в рамках борьбы с дезинформацией о "нападении" России. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.По его мнению, высказывания и действия американского лидера угрожают экономике и безопасности Украины."Надеюсь, Зеленский пригласил его на Украину именно с этой целью", — заключил Кива.В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что это случится 16 февраля.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220214/lukashenko-1772703044.html
https://ria.ru/20220214/sroki-1772697822.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751706087_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_e9aba2f45ff8ce00cc28277dbca5d54b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, илья кива, джо байден, сша, владимир зеленский, россия
В Раде призвали ликвидировать Байдена
Депутат Рады Кива призвал СБУ ликвидировать Байдена в рамках борьбы с дезинформацией