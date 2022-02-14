https://ria.ru/20220214/bayden-1772703676.html

На Украине предложили избавиться от Байдена. В прямом смысле

В Раде призвали ликвидировать Байдена - РИА Новости, 14.02.2022

На Украине предложили избавиться от Байдена. В прямом смысле

Служба безопасности Украины должна подготовить план по нейтрализации президента США Джо Байдена в рамках борьбы с дезинформацией о "нападении" России. Об этом в РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:31

2022-02-14T13:31

2022-02-14T13:31

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины должна подготовить план по нейтрализации президента США Джо Байдена в рамках борьбы с дезинформацией о "нападении" России. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.По его мнению, высказывания и действия американского лидера угрожают экономике и безопасности Украины."Надеюсь, Зеленский пригласил его на Украину именно с этой целью", — заключил Кива.В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что это случится 16 февраля.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220214/lukashenko-1772703044.html

https://ria.ru/20220214/sroki-1772697822.html

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в мире, украина, верховная рада украины, илья кива, джо байден, сша, владимир зеленский, россия