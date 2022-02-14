https://ria.ru/20220214/babochki-1772624042.html

Врач объяснила ощущение "бабочек в животе" при влюбленности

Врач объяснила ощущение "бабочек в животе" при влюбленности - РИА Новости, 14.02.2022

Врач объяснила ощущение "бабочек в животе" при влюбленности

Ощущение "бабочек в животе" при влюбленности — это реакция нервной системы, связанная с увеличением уровня гормонов радости, при этом оно может возникать даже... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T03:23

2022-02-14T03:23

2022-02-14T15:00

общество

здоровье

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

екатерина шереметьева

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ощущение "бабочек в животе" при влюбленности — это реакция нервной системы, связанная с увеличением уровня гормонов радости, при этом оно может возникать даже от воспоминаний, заявила РИА Новости ведущий научный сотрудник Отделения эндокринной гинекологии ФГБУ Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева.По ее словам, влияние гормонов на любовь и влюбленность неоспоримо, на формирование этих чувств в организме мужчины и женщины оказывают влияние тестостерон, эстрогены, окситоцин, эндорфины, дофамин, адреналин, серотонин, вазопрессин.Она пояснила, что тестостерон влияет на сексуальное влечение и эротические фантазии, эстрогены способствуют сексуальному удовлетворению и половому влечению. Окситоцин известен как гормон объятий, влюбленности, любви, влечения и доверия, считается, что он начинает выделяться в организме человека в дебюте страсти, именно он заставляет мужчин и женщин целоваться.В начале развития любовных переживаний у влюбленных начинает активно вырабатываться нейрогормон дофамин, благодаря ему человек испытывает положительные эмоции, а адреналин вызывает чувство мурашек по коже и всплеск эмоций, когда видишь своего партнёра, отметила врач.Гормон вазопрессин отвечает за проявление любви и привязанности, если речь идет уже о зрелой любви, а эндорфины являются "молекулами долговременных любовных отношений", уточнила Шереметьева.

https://radiosputnik.ria.ru/20220213/psikholog-1772549800.html

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общество, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), екатерина шереметьева, россия, москва