https://ria.ru/20220214/babochki-1772624042.html
Врач объяснила ощущение "бабочек в животе" при влюбленности
Врач объяснила ощущение "бабочек в животе" при влюбленности - РИА Новости, 14.02.2022
Врач объяснила ощущение "бабочек в животе" при влюбленности
Ощущение "бабочек в животе" при влюбленности — это реакция нервной системы, связанная с увеличением уровня гормонов радости, при этом оно может возникать даже... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T03:23
2022-02-14T03:23
2022-02-14T15:00
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ощущение "бабочек в животе" при влюбленности — это реакция нервной системы, связанная с увеличением уровня гормонов радости, при этом оно может возникать даже от воспоминаний, заявила РИА Новости ведущий научный сотрудник Отделения эндокринной гинекологии ФГБУ Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева.По ее словам, влияние гормонов на любовь и влюбленность неоспоримо, на формирование этих чувств в организме мужчины и женщины оказывают влияние тестостерон, эстрогены, окситоцин, эндорфины, дофамин, адреналин, серотонин, вазопрессин.Она пояснила, что тестостерон влияет на сексуальное влечение и эротические фантазии, эстрогены способствуют сексуальному удовлетворению и половому влечению. Окситоцин известен как гормон объятий, влюбленности, любви, влечения и доверия, считается, что он начинает выделяться в организме человека в дебюте страсти, именно он заставляет мужчин и женщин целоваться.В начале развития любовных переживаний у влюбленных начинает активно вырабатываться нейрогормон дофамин, благодаря ему человек испытывает положительные эмоции, а адреналин вызывает чувство мурашек по коже и всплеск эмоций, когда видишь своего партнёра, отметила врач.Гормон вазопрессин отвечает за проявление любви и привязанности, если речь идет уже о зрелой любви, а эндорфины являются "молекулами долговременных любовных отношений", уточнила Шереметьева.
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общество, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), екатерина шереметьева, россия, москва
03:23 14.02.2022 (обновлено: 15:00 14.02.2022)
Врач объяснила ощущение "бабочек в животе" при влюбленности
Врач Минздрава Шереметьева объяснила ощущение "бабочек в животе" при влюбленности
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ощущение "бабочек в животе" при влюбленности — это реакция нервной системы, связанная с увеличением уровня гормонов радости, при этом оно может возникать даже от воспоминаний, заявила РИА Новости ведущий научный сотрудник Отделения эндокринной гинекологии ФГБУ Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева.
"С медицинской точки зрения это реакция симпатической нервной системы, связанная с увеличением уровня эндорфинов и других гормонов радости, усиливающая приток крови к органам брюшной полости. Эти гормоны вырабатываются не только от воздействия внешних факторов, но и от приятных воспоминаний", — сказала Шереметьева.
По ее словам, влияние гормонов на любовь и влюбленность неоспоримо, на формирование этих чувств в организме мужчины и женщины оказывают влияние тестостерон, эстрогены, окситоцин, эндорфины, дофамин, адреналин, серотонин, вазопрессин.
Она пояснила, что тестостерон влияет на сексуальное влечение и эротические фантазии, эстрогены способствуют сексуальному удовлетворению и половому влечению. Окситоцин известен как гормон объятий, влюбленности, любви, влечения и доверия, считается, что он начинает выделяться в организме человека в дебюте страсти, именно он заставляет мужчин и женщин целоваться.
В начале развития любовных переживаний у влюбленных начинает активно вырабатываться нейрогормон дофамин, благодаря ему человек испытывает положительные эмоции, а адреналин вызывает чувство мурашек по коже и всплеск эмоций, когда видишь своего партнёра, отметила врач.
Гормон вазопрессин отвечает за проявление любви и привязанности, если речь идет уже о зрелой любви, а эндорфины являются "молекулами долговременных любовных отношений", уточнила Шереметьева.