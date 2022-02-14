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Квартира или машина? Во что вложиться, чтобы не потерять деньги

Квартира или машина? Во что вложиться, чтобы не потерять деньги - РИА Новости, 14.02.2022

Квартира или машина? Во что вложиться, чтобы не потерять деньги

Человек, мечтающий об автомобиле, копит деньги (берет кредит) и покупает машину. Сразу после выезда из автосалона она дешевеет. Финансово грамотный человек копит деньги, покупает квартиру, сдает ее в аренду, а на прибыль от сдачи покупает автомобиль. Квартира, машина. Кажется нереальным? Да. Но всё выполнимо. Как исполнить мечту и остаться в плюсе?

2022-02-14T12:00

2022-02-14T12:00

2022-02-14T12:00

страхи

общество

финансы

психология богатства

наталья лосева

автомобили

недвижимость

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Квартира или машина? Во что вложиться, чтобы не потерять деньги Человек, мечтающий об автомобиле, копит деньги (берет кредит) и покупает машину. Сразу после выезда из автосалона она дешевеет. Финансово грамотный человек копит деньги, покупает квартиру, сдает ее в аренду, а на прибыль от сдачи покупает автомобиль. Квартира, машина. Кажется нереальным? Да. Но всё выполнимо. Как исполнить мечту и остаться в плюсе? audio/mpeg

Квартира или машина? Во что вложиться, чтобы не потерять деньги Человек, мечтающий об автомобиле, копит деньги (берет кредит) и покупает машину. Сразу после выезда из автосалона она дешевеет. Финансово грамотный человек копит деньги, покупает квартиру, сдает ее в аренду, а на прибыль от сдачи покупает автомобиль. Квартира, машина. Кажется нереальным? Да. Но всё выполнимо. Как исполнить мечту и остаться в плюсе? audio/mpeg

О том, как правильно выбрать объект для инвестиций говорим с куратором финансового сезона подкаста "Страхи" – юристом, финансовым советником Виктория Шергиной, коучем-логотерапевтом, социальным технологом Аленой Фетисенковой и вице-президентами Национального автомобильного союза, авторами подкаста РИА Новости "Не роскошь" Яном Хайцеэром и Антоном Шапариным.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Эпизоды "Страхов" обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, финансы, психология богатства, наталья лосева, автомобили, недвижимость, аудио