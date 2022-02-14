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Российские и белорусские военные отработали авиаудары по противнику
Российские и белорусские военные отработали авиаудары по противнику - РИА Новости, 14.02.2022
Российские и белорусские военные отработали авиаудары по противнику
Военные России и Белоруссии в ходе совместных учений отработали нанесение авиаударов по условному противнику, сообщили в понедельник в Минобороны республики. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:55
2022-02-14T14:55
белоруссия
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як-130
в мире
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Военные России и Белоруссии в ходе совместных учений отработали нанесение авиаударов по условному противнику, сообщили в понедельник в Минобороны республики."На полигоне "Гожский" подразделения отдельного гвардейского механизированного батальона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады в ходе розыгрыша тактического эпизода выполняли задачи ведения оборонительных действий на рубеже маневренной обороны, выхода из боя и отхода на очередной рубеж", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.По информации ведомства, войска действовали при поддержке танкового и артиллерийских подразделений, "по условному противнику наносились авиационные удары силами авиации Союзного государства - штурмовиками Су-25 и Як-130, вертолетами Ми-8МТВ-5".С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
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белоруссия, россия, су-25, як-130, в мире, министерство обороны белоруссии
14:55 14.02.2022
 
Российские и белорусские военные отработали авиаудары по противнику

Российские и белорусские военные отработали на учениях нанесение авиаударов по противнику

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25 во время контрольной проверки боеготовности ВКС России
Штурмовик Су-25 во время контрольной проверки боеготовности ВКС России - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Штурмовик Су-25 во время контрольной проверки боеготовности ВКС России
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МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Военные России и Белоруссии в ходе совместных учений отработали нанесение авиаударов по условному противнику, сообщили в понедельник в Минобороны республики.
"На полигоне "Гожский" подразделения отдельного гвардейского механизированного батальона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады в ходе розыгрыша тактического эпизода выполняли задачи ведения оборонительных действий на рубеже маневренной обороны, выхода из боя и отхода на очередной рубеж", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
По информации ведомства, войска действовали при поддержке танкового и артиллерийских подразделений, "по условному противнику наносились авиационные удары силами авиации Союзного государства - штурмовиками Су-25 и Як-130, вертолетами Ми-8МТВ-5".
С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
Военные учения “Союзная решимость-2022” на полигоне Брестский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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БелоруссияРоссияСу-25Як-130В миреМинистерство обороны Белоруссии
 
 
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