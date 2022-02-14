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МИД Литвы рекомендовал гражданам немедленно покинуть Украину
МИД Литвы рекомендовал гражданам немедленно покинуть Украину - РИА Новости, 14.02.2022
МИД Литвы рекомендовал гражданам немедленно покинуть Украину
Министерство иностранных дел Литвы рекомендует гражданам избегать посещения Украины из-за возможности перебоев в авиасообщении, а тем, кто находится на ее... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T01:24
2022-02-14T01:24
в мире
украина
skyup
министерство инфраструктуры украины
москва
ситуация на украине
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы рекомендует гражданам избегать посещения Украины из-за возможности перебоев в авиасообщении, а тем, кто находится на ее территории, немедленно покинуть страну, сообщается на сайте ведомства.Ранее украинский авиаперевозчик SkyUp заявил, что мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий, в связи с этим лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС.Пресс-служба министерства инфраструктуры Украины заявила, что воздушное пространство над страной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772606374.html
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в мире, украина, skyup, министерство инфраструктуры украины, москва, ситуация на украине
01:24 14.02.2022
 
МИД Литвы рекомендовал гражданам немедленно покинуть Украину

МИД Литвы рекомендовал гражданам страны немедленно покинуть Украину и не ездить туда

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы рекомендует гражданам избегать посещения Украины из-за возможности перебоев в авиасообщении, а тем, кто находится на ее территории, немедленно покинуть страну, сообщается на сайте ведомства.

"В связи с возможными перебоями в авиасообщении министерство иностранных дел призывает граждан Литвы не посещать Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну. Кроме того, Литва рекомендует в настоящее время не ездить в Белоруссию", — говорится в сообщении.

Ранее украинский авиаперевозчик SkyUp заявил, что мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий, в связи с этим лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС.
Пресс-служба министерства инфраструктуры Украины заявила, что воздушное пространство над страной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.
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