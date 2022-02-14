Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220214/armiya-1772669950.html
Лукашенко рассказал, когда российские военнослужащие уедут из Белоруссии
Лукашенко рассказал, когда российские военнослужащие уедут из Белоруссии - РИА Новости, 14.02.2022
Лукашенко рассказал, когда российские военнослужащие уедут из Белоруссии
Сроки возвращения российских военнослужащих домой определятся, "когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся учения", заявил президент... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:40
2022-02-14T14:13
россия
белоруссия
безопасность
владимир путин
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772498908_0:42:3565:2047_1920x0_80_0_0_7def93366dfa1ac06a0905bea26dd5b9.jpg
МИНСК, 14 фев — РИА Новости. Сроки возвращения российских военнослужащих домой определятся, "когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся учения", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом."Встает резонный вопрос: вы когда их (российских военнослужащих. — Прим. ред.) выведите отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда решим с президентом России (Владимиром Путиным. — Прим. ред.) это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория", — сказал Лукашенко.При этом он напомнил, что американцы тысячами перебрасывают в Польшу и Прибалтику вооруженные силы.С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость — 2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769463751.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772498908_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_ab556931c34665d749692564255032ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, безопасность, владимир путин, александр лукашенко
11:40 14.02.2022 (обновлено: 14:13 14.02.2022)
 
Лукашенко рассказал, когда российские военнослужащие уедут из Белоруссии

Лукашенко: войска России покинут Белоруссию не раньше окончания учений "Союзная решимость"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость — 2022" на полигоне Гожский в Гродненской области
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость — 2022 на полигоне Гожский в Гродненской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость — 2022" на полигоне Гожский в Гродненской области
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 фев — РИА Новости. Сроки возвращения российских военнослужащих домой определятся, "когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся учения", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом.
"Встает резонный вопрос: вы когда их (российских военнослужащих. — Прим. ред.) выведите отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда решим с президентом России (Владимиром Путиным. — Прим. ред.) это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория", — сказал Лукашенко.
При этом он напомнил, что американцы тысячами перебрасывают в Польшу и Прибалтику вооруженные силы.
С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость — 2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
Военнослужащие во время совместных военных учений Россия-Белоруссия на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 08:00
Десятки тысяч штыков. Куда Москва и Минск перебрасывают войска
 
РоссияБелоруссияБезопасностьВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала