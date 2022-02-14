https://ria.ru/20220214/armiya-1772669950.html

Лукашенко рассказал, когда российские военнослужащие уедут из Белоруссии

Лукашенко рассказал, когда российские военнослужащие уедут из Белоруссии - РИА Новости, 14.02.2022

Лукашенко рассказал, когда российские военнослужащие уедут из Белоруссии

Сроки возвращения российских военнослужащих домой определятся, "когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся учения", заявил президент... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:40

2022-02-14T11:40

2022-02-14T14:13

россия

белоруссия

безопасность

владимир путин

александр лукашенко

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МИНСК, 14 фев — РИА Новости. Сроки возвращения российских военнослужащих домой определятся, "когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся учения", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом."Встает резонный вопрос: вы когда их (российских военнослужащих. — Прим. ред.) выведите отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда решим с президентом России (Владимиром Путиным. — Прим. ред.) это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория", — сказал Лукашенко.При этом он напомнил, что американцы тысячами перебрасывают в Польшу и Прибалтику вооруженные силы.С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость — 2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

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россия, белоруссия, безопасность, владимир путин, александр лукашенко