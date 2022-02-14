11:40 14.02.2022 (обновлено: 14:13 14.02.2022)
Лукашенко рассказал, когда российские военнослужащие уедут из Белоруссии
Лукашенко: войска России покинут Белоруссию не раньше окончания учений "Союзная решимость"
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость — 2022" на полигоне Гожский в Гродненской области
© Sputnik / Виктор Толочко
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость — 2022" на полигоне Гожский в Гродненской области
МИНСК, 14 фев — РИА Новости. Сроки возвращения российских военнослужащих домой определятся, "когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся учения", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом.
"Встает резонный вопрос: вы когда их (российских военнослужащих. — Прим. ред.) выведите отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда решим с президентом России (Владимиром Путиным. — Прим. ред.) это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория", — сказал Лукашенко.
При этом он напомнил, что американцы тысячами перебрасывают в Польшу и Прибалтику вооруженные силы.
С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость — 2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
26 января, 08:00Десятки тысяч штыков. Куда Москва и Минск перебрасывают войска