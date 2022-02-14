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Украинский суд наложил арест на пять судов, ранее заходивших в порты Крыма
Украинский суд наложил арест на пять судов, ранее заходивших в порты Крыма - РИА Новости, 14.02.2022
Украинский суд наложил арест на пять судов, ранее заходивших в порты Крыма
Суд на Украине суд наложил арест на пять иностранных судов, ранее заходивших в порты Крыма, сообщается в понедельник на сайте офиса генпрокурора Украины. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T20:02
2022-02-14T20:02
в мире
россия
республика крым
украина
севастополь
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КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Суд на Украине суд наложил арест на пять иностранных судов, ранее заходивших в порты Крыма, сообщается в понедельник на сайте офиса генпрокурора Украины."Херсонский городской суд наложил аресты на 5 судов, которые нарушили порядок въезда на оккупированный полуостров и выезда из него и, таким образом, были орудием совершения преступления", - говорится в сообщении.При этом о судах каких стран идёт речь, прокуратура не уточняет.На Украине, считающей Крым своей, но временно оккупированной территорией, заход судов под иностранным флагом в морские порты Крыма квалифицируют как действия, подрывающие суверенитет страны и нарушающие нормы национального законодательства.Это грозит уголовным преследованием для судовладельцев, операторов и капитанов судов. Максимальная санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220214/evrovidenie-1772747651.html
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в мире, россия, республика крым, украина, севастополь
20:02 14.02.2022
 
Украинский суд наложил арест на пять судов, ранее заходивших в порты Крыма

Украинский суд наложил арест на пять иностранных судов, ранее заходивших в порты Крыма

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
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КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Суд на Украине суд наложил арест на пять иностранных судов, ранее заходивших в порты Крыма, сообщается в понедельник на сайте офиса генпрокурора Украины.
"Херсонский городской суд наложил аресты на 5 судов, которые нарушили порядок въезда на оккупированный полуостров и выезда из него и, таким образом, были орудием совершения преступления", - говорится в сообщении.
Алина Паш - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 16:44Шоубиз
В Киеве проверят, посещала ли Крым победительница отбора на Евровидение
При этом о судах каких стран идёт речь, прокуратура не уточняет.
На Украине, считающей Крым своей, но временно оккупированной территорией, заход судов под иностранным флагом в морские порты Крыма квалифицируют как действия, подрывающие суверенитет страны и нарушающие нормы национального законодательства.
Это грозит уголовным преследованием для судовладельцев, операторов и капитанов судов. Максимальная санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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