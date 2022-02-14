https://ria.ru/20220214/arest-1772704092.html

Суд арестовал экс-главу Раменского района, обвиняемого в убийстве

Суд арестовал экс-главу Раменского района, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 14.02.2022

Суд арестовал экс-главу Раменского района, обвиняемого в убийстве

Суд арестовал экс-главу администрации Раменского района Подмосковья, обвиняемого в убийстве, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:32

2022-02-14T13:32

2022-02-14T13:32

происшествия

раменское

московский областной суд

раменский район

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Суд арестовал экс-главу администрации Раменского района Подмосковья, обвиняемого в убийстве, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.После того как Подольский суд на основании вердикта присяжных оправдал Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой Евгении Исаенковой, экс-главу района освободили из СИЗО. Однако Мособлсуд отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение - на сегодня был назначен отбор присяжных."По ходатайству государственного обвинителя Подольский городской суд избрал в отношении бывшего главы администрации Раменского муниципального района меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков, находясь в салоне автомобиля Исаенковой, в ходе ссоры задушил ее, после чего скрылся с места происшествия. Четвертого мая автомобиль вместе с телом потерпевшей обнаружен сотрудниками полиции. Задержали Кулакова в конце мая, затем арестовали.Из ранее оглашенных показаний Кулакова стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, их романтические отношения были тайными, однако в 2014 году она скинула переписку супруге Кулакова, после чего тот пообещал порвать с ней.Потом они возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру. Последний секс у них был 30 апреля 2019 года, о ее смерти он, по утверждению защиты, узнал 4 мая, домой вернулся подвыпившим и, по словам супруги, сказал, что провожал Исаенкову в последний путь.Согласно экспертизе, в салоне Mercedes Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружен генетический материал двух мужчин.

https://ria.ru/20211223/prigovor-1765101559.html

раменское

раменский район

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происшествия, раменское, московский областной суд, раменский район