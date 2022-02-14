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Зеленский одной фразой опозорился на встрече с канцлером Германии
В Сети высмеяли попытку Зеленского поговорить по-английски с канцлером ФРГ - РИА Новости, 14.02.2022
Зеленский одной фразой опозорился на встрече с канцлером Германии
Президент Украины Владимир Зеленский неправильно произнес фразу на английском языке при рукопожатии с канцлером Германии Олафом Шольцем. Пользователей... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T20:04
2022-02-14T21:00
в мире
украина
германия
киев
олаф шольц
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский неправильно произнес фразу на английском языке при рукопожатии с канцлером Германии Олафом Шольцем. Пользователей социальных сетей рассмешил ляп украинского лидера.Встреча состоялась в понедельник в Киеве. Во время рукопожатия перед объективами камер глава Украины произнес: "I'm okay with shakehanding". Вероятно, он подразумевал, что не имеет ничего против рукопожатия. Однако перепутал две части слова "рукопожатие", которое в английском звучит как "handshaking"."Это лучшая цитата дня", — поделился с подписчиками пользователь Twitter."Shakehanding — звучит интересно. Встреча уже началась как надо", — согласились с ним."А разве встреча с Путиным не принесла бы больше пользы для возможного прекращения эскалации, чем такое вот "рукопожатие", — отметил один из пользователей.Вспомнили и другие примеры плохого английского у известных украинцев."I'm feel. I'm very feel (Я чувствую, я очень чувствую. — Прим. ред.)", — процитировали украинского боксера Александра Усика в комментариях.На следующий день после переговоров с Зеленским Шольц направится в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как заявили журналистам в ведомстве канцлера Германии, тот факт, что он летит в Москву "через Киев", должен стать "конкретным сигналом поддержки и солидарности с Украиной".
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в мире, украина, германия, киев, олаф шольц, владимир зеленский
20:04 14.02.2022 (обновлено: 21:00 14.02.2022)
 
В Сети высмеяли попытку Зеленского поговорить по-английски с канцлером ФРГ

Президент Украины Зеленский не смог выговорить английскую фразу на встрече с Шольцем

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский неправильно произнес фразу на английском языке при рукопожатии с канцлером Германии Олафом Шольцем. Пользователей социальных сетей рассмешил ляп украинского лидера.
Встреча состоялась в понедельник в Киеве. Во время рукопожатия перед объективами камер глава Украины произнес: "I'm okay with shakehanding". Вероятно, он подразумевал, что не имеет ничего против рукопожатия. Однако перепутал две части слова "рукопожатие", которое в английском звучит как "handshaking".
"Это лучшая цитата дня", — поделился с подписчиками пользователь Twitter.
"Shakehanding — звучит интересно. Встреча уже началась как надо", — согласились с ним.
"Это такая тактика переговоров. Заставить оппонента думать, что он имеет дело с профаном, чтобы потом перехитрить его", — пошутил в ответ другой комментатор.
"А разве встреча с Путиным не принесла бы больше пользы для возможного прекращения эскалации, чем такое вот "рукопожатие", — отметил один из пользователей.
Вспомнили и другие примеры плохого английского у известных украинцев.
"I'm feel. I'm very feel (Я чувствую, я очень чувствую. — Прим. ред.)", — процитировали украинского боксера Александра Усика в комментариях.
На следующий день после переговоров с Зеленским Шольц направится в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как заявили журналистам в ведомстве канцлера Германии, тот факт, что он летит в Москву "через Киев", должен стать "конкретным сигналом поддержки и солидарности с Украиной".
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президентй Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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В миреУкраинаГерманияКиевОлаф ШольцВладимир Зеленский
 
 
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