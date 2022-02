https://ria.ru/20220214/angliyskiy-1772792307.html

Зеленский одной фразой опозорился на встрече с канцлером Германии

В Сети высмеяли попытку Зеленского поговорить по-английски с канцлером ФРГ - РИА Новости, 14.02.2022

Зеленский одной фразой опозорился на встрече с канцлером Германии

Президент Украины Владимир Зеленский неправильно произнес фразу на английском языке при рукопожатии с канцлером Германии Олафом Шольцем. Пользователей... РИА Новости, 14.02.2022

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский неправильно произнес фразу на английском языке при рукопожатии с канцлером Германии Олафом Шольцем. Пользователей социальных сетей рассмешил ляп украинского лидера.Встреча состоялась в понедельник в Киеве. Во время рукопожатия перед объективами камер глава Украины произнес: "I'm okay with shakehanding". Вероятно, он подразумевал, что не имеет ничего против рукопожатия. Однако перепутал две части слова "рукопожатие", которое в английском звучит как "handshaking"."Это лучшая цитата дня", — поделился с подписчиками пользователь Twitter."Shakehanding — звучит интересно. Встреча уже началась как надо", — согласились с ним."А разве встреча с Путиным не принесла бы больше пользы для возможного прекращения эскалации, чем такое вот "рукопожатие", — отметил один из пользователей.Вспомнили и другие примеры плохого английского у известных украинцев."I'm feel. I'm very feel (Я чувствую, я очень чувствую. — Прим. ред.)", — процитировали украинского боксера Александра Усика в комментариях.На следующий день после переговоров с Зеленским Шольц направится в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как заявили журналистам в ведомстве канцлера Германии, тот факт, что он летит в Москву "через Киев", должен стать "конкретным сигналом поддержки и солидарности с Украиной".

