https://ria.ru/20220214/amerika-1772806194.html

"Мы создавали новый порядок". Путин напугал старые американские элиты

Советник трех президентов США предрек раскол Америки - РИА Новости, 14.02.2022

"Мы создавали новый порядок". Путин напугал старые американские элиты

Вашингтон не пройдет очередную "проверку на прочность" из-за обилия политических оппонентов, считает старший советник президентов США Ричарда Никсона, Джеральда РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T21:58

2022-02-14T21:58

2022-02-14T22:49

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вашингтон не пройдет очередную "проверку на прочность" из-за обилия политических оппонентов, считает старший советник президентов США Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен. Свое мнение он выразил в статье для The American Conservative."У нас было все и сразу. Мы были "незаменимой державой". Мы глядели в будущее. Мы навязывали свою "доброжелательную гегемонию" остальному человечеству. И, наконец, создавая "новый мировой порядок", последовательно ввязались в войны <…>. Теперь уже мы сами истекаем кровью, отвлекаемся, истощаем себя и идем к расколу", — написал он.Бьюкенен призвал вспомнить лозунг "Возвращайся домой, Америка", популярный в 70-х годах. Также он отметил, что США нажили себе сильных геополитических оппонентов, в числе которых оказались Россия и Китай. По его мнению, Вашингтон не сможет бороться с такими противниками одновременно."Американская гегемония оказалась под ударом повсюду: в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, в Восточной Азии. <…> Общее у противников Америки одно: они хотят нас выдворить", — заключил он.Бывший советник также напомнил, что расстановка сил в мире постоянно меняется, а "противники Америки" набирают все большую силу, одновременно с этим "стремясь ослабить Вашингтон".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220202/mnogopolyarnost-1770626405.html

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