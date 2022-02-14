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https://ria.ru/20220214/albaniya-1772662169.html
Албания и Сербия призвали своих граждан покинуть Украину
Албания и Сербия призвали своих граждан покинуть Украину - РИА Новости, 14.02.2022
Албания и Сербия призвали своих граждан покинуть Украину
Албания и Сербия вслед за Хорватией, Словенией, Северной Македонией и Черногорией призвали своих граждан покинуть Украину или рассмотреть такую возможность,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:11
2022-02-14T11:32
ситуация в днр и лнр
в мире
албания
сербия
украина
янез янша
денис шмыгаль
северная македония
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БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Албания и Сербия вслед за Хорватией, Словенией, Северной Македонией и Черногорией призвали своих граждан покинуть Украину или рассмотреть такую возможность, сообщили министерства иностранных дел двух государств."МИД внимательно следит за развитием ситуации на границах Украины. Учитываю угрозу эскалации ситуации, мы рекомендуем не ездить на Украину и призываем граждан Албании покинуть Украину как можно скорее", - указало дипломатическое ведомство Албании в соцсетях.Сербское министерство иностранных дел выступило менее категорично."МИД рекомендует гражданам республики Сербии, которые сейчас находятся на Украине, рассмотреть возможность временного выезда с территории этой страны. Советуем гражданам Сербии, которые планируют поездки на Украину, рассмотреть отсрочку поездки", - сообщило внешнеполитическое ведомство.МИД Хорватии накануне посоветовал своим гражданам на Украине временно покинуть страну, если позволяет возможность. По данным посла в Киеве Аницы Дямич, в стране находится около 100 хорватских граждан, которые постоянно поддерживают контакт с диппредставительством.Министерство иностранных дел Словении в субботу призвало своих граждан, находящихся на Украине, выехать из страны, премьер Янез Янша анонсировал свой визит в Киев в феврале.Словенский премьер, у которого на днях диагностирован COVID-19, в субботу указал в своем микроблоге, что провел телефонный разговор с украинским премьером Денисом Шмыгалем и "выразил поддержку территориальной целостности Украины и праву каждой страны выбирать себе альянс".МИД Северной Македонии в пятницу предложил своим гражданам покинуть Украину, а тем из них, кто находятся в стране, но не стоят на учете посольства в Киеве, предложил связаться с диппредставительством и оставить контактные данные.Министерство иностранных дел Черногории, которому, как и всему правительству парламент 4 февраля вынес вотум недоверия, также обеспокоилось судьбой своих соотечественников на Украине."Из-за растущей напряженности и непредсказуемой ситуации в сфере безопасности", МИД призвал черногорских граждан, находящихся на Украине, рассмотреть возможность досрочного выезда из страны.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772628935.html
https://ria.ru/20220213/zakharova-1772615779.html
https://ria.ru/20220214/evakuatsiya-1772646274.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, албания, сербия, украина, янез янша, денис шмыгаль, северная македония, мид хорватии, словения, черногория
11:11 14.02.2022 (обновлено: 11:32 14.02.2022)
 
Албания и Сербия призвали своих граждан покинуть Украину

Албания и Сербия призвали своих граждан покинуть Украину или рассмотреть такую возможность

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве
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БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Албания и Сербия вслед за Хорватией, Словенией, Северной Македонией и Черногорией призвали своих граждан покинуть Украину или рассмотреть такую возможность, сообщили министерства иностранных дел двух государств.
"МИД внимательно следит за развитием ситуации на границах Украины. Учитываю угрозу эскалации ситуации, мы рекомендуем не ездить на Украину и призываем граждан Албании покинуть Украину как можно скорее", - указало дипломатическое ведомство Албании в соцсетях.
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Сербское министерство иностранных дел выступило менее категорично.
"МИД рекомендует гражданам республики Сербии, которые сейчас находятся на Украине, рассмотреть возможность временного выезда с территории этой страны. Советуем гражданам Сербии, которые планируют поездки на Украину, рассмотреть отсрочку поездки", - сообщило внешнеполитическое ведомство.
МИД Хорватии накануне посоветовал своим гражданам на Украине временно покинуть страну, если позволяет возможность. По данным посла в Киеве Аницы Дямич, в стране находится около 100 хорватских граждан, которые постоянно поддерживают контакт с диппредставительством.
Министерство иностранных дел Словении в субботу призвало своих граждан, находящихся на Украине, выехать из страны, премьер Янез Янша анонсировал свой визит в Киев в феврале.
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Словенский премьер, у которого на днях диагностирован COVID-19, в субботу указал в своем микроблоге, что провел телефонный разговор с украинским премьером Денисом Шмыгалем и "выразил поддержку территориальной целостности Украины и праву каждой страны выбирать себе альянс".
МИД Северной Македонии в пятницу предложил своим гражданам покинуть Украину, а тем из них, кто находятся в стране, но не стоят на учете посольства в Киеве, предложил связаться с диппредставительством и оставить контактные данные.
Министерство иностранных дел Черногории, которому, как и всему правительству парламент 4 февраля вынес вотум недоверия, также обеспокоилось судьбой своих соотечественников на Украине.
"Из-за растущей напряженности и непредсказуемой ситуации в сфере безопасности", МИД призвал черногорских граждан, находящихся на Украине, рассмотреть возможность досрочного выезда из страны.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреАлбанияСербияУкраинаЯнез ЯншаДенис ШмыгальСеверная МакедонияМИД ХорватииСловенияЧерногория
 
 
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