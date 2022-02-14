Звездные дети — актеры: кому удалось стать знаменитым взрослым

Фредди Хаймор. "Чарли и шоколадная фабрика"

Снимался с шести лет, в том числе с Джонни Деппом и Кейт Уинслет в "Волшебной стране" (2004) Марка Форстера. После "Чарли и шоколадной фабрики" была еще одна заметная работа — "Артур и минипуты" (2010).

Сыграл убийцу и психопата, страдающего раздвоением личности, в телесериале "Мотель Бейтс" (2013- 2017). У этого персонажа был реальный прототип, которого также имел в виду Альфред Хичкок в "Психо" (1960). С 2017-го исполняет роль молодого врача, страдающего аутизмом, в сериале "Хороший доктор", за что был номинирован на премию "Золотой глобус". "Наверное, люди любят Шона за его оптимизм и надежду. И мы учимся этому у него. У него есть врожденная любознательность и желание узнавать новое," — объясняет секрет успеха своего персонажа Фредди.