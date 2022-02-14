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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220214/aktery-1772369674.html
Звездные дети — актеры: кому удалось стать знаменитым взрослым
Звездные дети — актеры: кому удалось стать знаменитым взрослым - РИА Новости, 14.02.2022
Звездные дети — актеры: кому удалось стать знаменитым взрослым
Не успели зрители привыкнуть к тому, что звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин разменял пятый десяток, как 30-летие отмечает Фредди Хаймор, снявшийся в... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T08:00
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культура
натали портман
маколей калкин
кино и сериалы
кирстен данст
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Алина Кравцова. Не успели зрители привыкнуть к тому, что звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин разменял пятый десяток, как 30-летие отмечает Фредди Хаймор, снявшийся в 2005-м в фильме "Чарли и шоколадная фабрика". Сегодня у него день рождения. Далеко не у всех известных детей — актеров сложилась голливудская карьера. Кем они стали — в материале РИА новости.
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РИА Новости
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натали портман, маколей калкин, фото, кино и сериалы, кирстен данст, знаменитости
08:00 14.02.2022 (обновлено: 08:08 14.02.2022)
 

Звездные дети — актеры: кому удалось стать знаменитым взрослым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Алина Кравцова. Не успели зрители привыкнуть к тому, что звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин разменял пятый десяток, как 30-летие отмечает Фредди Хаймор, снявшийся в 2005-м в фильме "Чарли и шоколадная фабрика". Сегодня у него день рождения. Далеко не у всех известных детей — актеров сложилась голливудская карьера. Кем они стали — в материале РИА новости.
© AFP 2022 / Getty Images North America / Stephen Shugerman, Frazer Harrison

Фредди Хаймор. "Чарли и шоколадная фабрика"

Снимался с шести лет, в том числе с Джонни Деппом и Кейт Уинслет в "Волшебной стране" (2004) Марка Форстера. После "Чарли и шоколадной фабрики" была еще одна заметная работа — "Артур и минипуты" (2010).

Сыграл убийцу и психопата, страдающего раздвоением личности, в телесериале "Мотель Бейтс" (2013- 2017). У этого персонажа был реальный прототип, которого также имел в виду Альфред Хичкок в "Психо" (1960). С 2017-го исполняет роль молодого врача, страдающего аутизмом, в сериале "Хороший доктор", за что был номинирован на премию "Золотой глобус". "Наверное, люди любят Шона за его оптимизм и надежду. И мы учимся этому у него. У него есть врожденная любознательность и желание узнавать новое," — объясняет секрет успеха своего персонажа Фредди.

Фредди Хаймор
1 из 8

Фредди Хаймор. "Чарли и шоколадная фабрика"

Снимался с шести лет, в том числе с Джонни Деппом и Кейт Уинслет в "Волшебной стране" (2004) Марка Форстера. После "Чарли и шоколадной фабрики" была еще одна заметная работа — "Артур и минипуты" (2010).

Сыграл убийцу и психопата, страдающего раздвоением личности, в телесериале "Мотель Бейтс" (2013- 2017). У этого персонажа был реальный прототип, которого также имел в виду Альфред Хичкок в "Психо" (1960). С 2017-го исполняет роль молодого врача, страдающего аутизмом, в сериале "Хороший доктор", за что был номинирован на премию "Золотой глобус". "Наверное, люди любят Шона за его оптимизм и надежду. И мы учимся этому у него. У него есть врожденная любознательность и желание узнавать новое," — объясняет секрет успеха своего персонажа Фредди.

© AFP 2022 / Getty Images North America / Stephen Shugerman, Frazer Harrison
© AFP 2022 / Getty Images North America / Frederick M. Brown, Theo Wargo

Анна-София Робб. "Чарли и шоколадная фабрика"

Заносчивая спортсменка Виолетта Борегард из фильма Тима Бертона тоже стала актрисой. В ее фильмографии несколько десятков ролей.

Заявкой на громкий взрослый каминг-аут, пожалуй, было перевоплощение в юную Кэрри Брэдшоу из фильма "Секс в большом городе". Приквел знаменитого сериала вышел в 2013-м, но уже в 2014-м после двух сезонов его закрыли из-за низких рейтингов. Впрочем, актрисе еще только 28, у нее все впереди. В 2021-м Анна-София снялась в клипе Эда Ширана, в инстаграме у нее более миллиона подписчиков.

Анна-София Робб
2 из 8

Анна-София Робб. "Чарли и шоколадная фабрика"

Заносчивая спортсменка Виолетта Борегард из фильма Тима Бертона тоже стала актрисой. В ее фильмографии несколько десятков ролей.

Заявкой на громкий взрослый каминг-аут, пожалуй, было перевоплощение в юную Кэрри Брэдшоу из фильма "Секс в большом городе". Приквел знаменитого сериала вышел в 2013-м, но уже в 2014-м после двух сезонов его закрыли из-за низких рейтингов. Впрочем, актрисе еще только 28, у нее все впереди. В 2021-м Анна-София снялась в клипе Эда Ширана, в инстаграме у нее более миллиона подписчиков.

© AFP 2022 / Getty Images North America / Frederick M. Brown, Theo Wargo
© Lucasfilm Ltd. (1999), CC-BY-3.0 / Luigi Novi.

Джейк Ллойд. "Звездные войны: Эпизод 1: Скрытая угроза"

Роль Энакина Скайуокера обернулась для него настоящей трагедией. До 1999-го, когда вышел фильм, сделавший его знаменитым на весь мир, он снимался в кино, рекламе, сериалах — в частности, сыграл сына героя Арнольда Шварценеггера. Но юный актер не выдержал испытания славой: возникли проблемы с психикой. Он пробовал изучать историю кинематографа и психологию в Колумбийском колледже в Чикаго, но бросил занятия после первого семестра. В 2015-м снова заставил о себе говорить, однако не по хорошему поводу. Не имея водительских прав, Ллойд устроил настоящие гонки с полицией, его арестовали. С 2016-го находится в психиатрической больнице с диагнозом "шизофрения".

Джейк Ллойд
3 из 8

Джейк Ллойд. "Звездные войны: Эпизод 1: Скрытая угроза"

Роль Энакина Скайуокера обернулась для него настоящей трагедией. До 1999-го, когда вышел фильм, сделавший его знаменитым на весь мир, он снимался в кино, рекламе, сериалах — в частности, сыграл сына героя Арнольда Шварценеггера. Но юный актер не выдержал испытания славой: возникли проблемы с психикой. Он пробовал изучать историю кинематографа и психологию в Колумбийском колледже в Чикаго, но бросил занятия после первого семестра. В 2015-м снова заставил о себе говорить, однако не по хорошему поводу. Не имея водительских прав, Ллойд устроил настоящие гонки с полицией, его арестовали. С 2016-го находится в психиатрической больнице с диагнозом "шизофрения".

© Lucasfilm Ltd. (1999), CC-BY-3.0 / Luigi Novi.
© Century Fox Film Corporation (1990), AP Photo / Invision / / Jordan Strauss

Маколей Калкин. "Один дома"

Ему было всего десять, когда он снялся в культовом блокбастере "Один дома". Спустя два года за сиквел "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" получил четыре с половиной миллиона долларов. Но уже в середине 1990-х начался спад в карьере, и за роли в фильмах "Наравне с отцом", "Повелитель страниц" и "Богатенький Ричи" его номинировали на антипремию "Золотая малина" в категории "Худшая мужская роль". Провалились и попытки заниматься музыкой. Всего пару лет просуществовала созданная им в 2012 году пародийная рок-группа The Pizza Underground.

СМИ никогда не забывали о смышленом мальчишке из картины "Один дома", который запросто может поселиться в пятизвездочном отеле. Однако все чаще писали о его алкогольной и наркотической зависимости. Но актер все же остепенился. В 2019-м сыграл в фильме Сета Грина "Земля перемен", в 2020-м — в новом сезоне сериала "Американская история ужасов". Сейчас заговорили о грядущей свадьбе Маколея с актрисой Брендой Сонг. Они встречаются пять лет и вместе воспитывают сына.

Маколей Калкин
4 из 8

Маколей Калкин. "Один дома"

Ему было всего десять, когда он снялся в культовом блокбастере "Один дома". Спустя два года за сиквел "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" получил четыре с половиной миллиона долларов. Но уже в середине 1990-х начался спад в карьере, и за роли в фильмах "Наравне с отцом", "Повелитель страниц" и "Богатенький Ричи" его номинировали на антипремию "Золотая малина" в категории "Худшая мужская роль". Провалились и попытки заниматься музыкой. Всего пару лет просуществовала созданная им в 2012 году пародийная рок-группа The Pizza Underground.

СМИ никогда не забывали о смышленом мальчишке из картины "Один дома", который запросто может поселиться в пятизвездочном отеле. Однако все чаще писали о его алкогольной и наркотической зависимости. Но актер все же остепенился. В 2019-м сыграл в фильме Сета Грина "Земля перемен", в 2020-м — в новом сезоне сериала "Американская история ужасов". Сейчас заговорили о грядущей свадьбе Маколея с актрисой Брендой Сонг. Они встречаются пять лет и вместе воспитывают сына.

© Century Fox Film Corporation (1990), AP Photo / Invision / / Jordan Strauss
© Geffen Pictures (1994), AFP 2022 / Getty Images North America / Presley Ann

Кирстен Данст. "Интервью с вампиром"

Активно снималась с шести лет, в том числе у Вуди Аллена в "Нью-Йоркских историях". Ее мать целенаправленно делала из дочки звезду, обивая пороги голливудских киностудий. Мировую известность Кирстен принесла картина "Интервью с вампиром" с Томом Крузом и Брэдом Питтом. Юная актриса сыграла взрослую женщину, запертую в теле маленькой девочки, и это получилось убедительно. Ее первые недетские роли — в фильмах "Девственницы-самоубийцы" и "Добейся успеха", а после "Человека-паука" (2002) она стала суперзвездой.

Кирстен Данст
5 из 8

Кирстен Данст. "Интервью с вампиром"

Активно снималась с шести лет, в том числе у Вуди Аллена в "Нью-Йоркских историях". Ее мать целенаправленно делала из дочки звезду, обивая пороги голливудских киностудий. Мировую известность Кирстен принесла картина "Интервью с вампиром" с Томом Крузом и Брэдом Питтом. Юная актриса сыграла взрослую женщину, запертую в теле маленькой девочки, и это получилось убедительно. Ее первые недетские роли — в фильмах "Девственницы-самоубийцы" и "Добейся успеха", а после "Человека-паука" (2002) она стала суперзвездой.

© Geffen Pictures (1994), AFP 2022 / Getty Images North America / Presley Ann
© Universal Pictures (1993), AFP 2022 / Getty Images North America / David Livingston

Ариана Ричардс. "Парк Юрского периода"

Исполнительница роли Лекс Мерфи в "Парке юрского периода" стала художницей. Этот фильм Стивена Спилберга принес ей премию "Бэмби" и прославил на весь мир. Однако после 2001-го Ариана не снималась. Защитив диплом в области изящных искусств и драмы, Ариана в октябре 2005-го заняла первое место в Национальном художественном конкурсе в США. Работает в стиле импрессионизма.

Ариана Ричардс
6 из 8

Ариана Ричардс. "Парк Юрского периода"

Исполнительница роли Лекс Мерфи в "Парке юрского периода" стала художницей. Этот фильм Стивена Спилберга принес ей премию "Бэмби" и прославил на весь мир. Однако после 2001-го Ариана не снималась. Защитив диплом в области изящных искусств и драмы, Ариана в октябре 2005-го заняла первое место в Национальном художественном конкурсе в США. Работает в стиле импрессионизма.

© Universal Pictures (1993), AFP 2022 / Getty Images North America / David Livingston
© Warner Bros. Pictures (1980)

Дэнни Ллойд. "Сияние"

Четырехлетний сын железнодорожника попал в кино совершенно случайно и ненадолго. Отец услышал объявление о кастинге по радио и отправил фото. Стенли Кубрику мальчик приглянулся тем, что долго не выходил из образа. Кстати, сам малыш не догадывался, что снимается в фильме ужасов, и впервые посмотрел картину только в 16 лет.

Ллойд работает учителем биологии, у него шестеро детей.

В 2018-м режиссер Майк Флэнеган предложил бывшей звезде небольшую роль в фильме "Доктор Сон" о повзрослевшем Дэнни Торрансе.

"Он был очень взволнован, ведь не снимался со времен оригинала, — рассказал продюсер картины Тревор Мэйси. — Дэнни школьный учитель и очень успешен в этом, делает мир лучше. Мы были от него в восторге".

Дэнни Ллойд в фильме Сияние
7 из 8

Дэнни Ллойд. "Сияние"

Четырехлетний сын железнодорожника попал в кино совершенно случайно и ненадолго. Отец услышал объявление о кастинге по радио и отправил фото. Стенли Кубрику мальчик приглянулся тем, что долго не выходил из образа. Кстати, сам малыш не догадывался, что снимается в фильме ужасов, и впервые посмотрел картину только в 16 лет.

Ллойд работает учителем биологии, у него шестеро детей.

В 2018-м режиссер Майк Флэнеган предложил бывшей звезде небольшую роль в фильме "Доктор Сон" о повзрослевшем Дэнни Торрансе.

"Он был очень взволнован, ведь не снимался со времен оригинала, — рассказал продюсер картины Тревор Мэйси. — Дэнни школьный учитель и очень успешен в этом, делает мир лучше. Мы были от него в восторге".

© Warner Bros. Pictures (1980)
© Columbia Pictures Corporation (1994) , РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Натали Портман. "Леон"

Девочка с ранних лет была амбициозной и целеустремленной, усердно занималась танцами и актерским мастерством. Когда агент крупного косметического бренда предложил ей съемки в рекламе — отказалась, в чем ее горячо поддержала мать. И настоящий успех пришел: в 13 лет получила главную роль в боевике "Леон" с Жаном Рено. Постоянные съемки не помешали ей окончить Гарвард: она — бакалавр психологии. В 2010-м стала лауреатом "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль" за фильм "Черный лебедь". Сегодня работает также как режиссер, сценарист и продюсер.

Натали Портман
8 из 8

Натали Портман. "Леон"

Девочка с ранних лет была амбициозной и целеустремленной, усердно занималась танцами и актерским мастерством. Когда агент крупного косметического бренда предложил ей съемки в рекламе — отказалась, в чем ее горячо поддержала мать. И настоящий успех пришел: в 13 лет получила главную роль в боевике "Леон" с Жаном Рено. Постоянные съемки не помешали ей окончить Гарвард: она — бакалавр психологии. В 2010-м стала лауреатом "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль" за фильм "Черный лебедь". Сегодня работает также как режиссер, сценарист и продюсер.

© Columbia Pictures Corporation (1994) , РИА Новости / Екатерина Чеснокова
 
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