https://ria.ru/20220213/zubov-1772563468.html

Адвокат рассказал, в чем подозревают сына замминистра МВД Зубова

Адвокат рассказал, в чем подозревают сына замминистра МВД Зубова - РИА Новости, 13.02.2022

Адвокат рассказал, в чем подозревают сына замминистра МВД Зубова

Арестованный сын заместителя главы МВД РФ Денис Зубов подозревается по делу о взятке на 18 миллионов рублей, сообщил журналистам его адвокат Михаил Семагин. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T13:25

2022-02-13T13:25

2022-02-13T13:57

происшествия

самара

взятка

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

игорь зубов

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САМАРА, 13 фев - РИА Новости. Арестованный сын заместителя главы МВД РФ Денис Зубов подозревается по делу о взятке на 18 миллионов рублей, сообщил журналистам его адвокат Михаил Семагин.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что силовики в Самарской области задержали Дениса Зубова по делу о взяточничестве. Статус Зубова оставался неизвестным. По словам Семагина, Самарский районный суд в воскресенье заключил Зубова под стражу на два месяца.Он уточнил, что его подзащитный проходит по делу в качестве подозреваемого.Семагин назвал уголовное дело в отношении Зубова "идеальной провокацией".По его словам, Зубов подозревается по статье 291 УК РФ "Дача взятки". Санкции этой статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что по делу Зубова проходят еще двое подозреваемых Игорь Карпов и Василий Ермаков.По словам адвоката Карпова Евгения Супотницкого, его подзащитный также заключен под стражу в рамках этого уголовного дела."(Карпову) была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие каких-либо доказательств его фактической причастности к этому преступлению. Следователь на вопросы защиты и вопросы моего доверителя ответить не смог, чем подтверждается его причастность, в материалах, представленных в суд, причастность именно Карпова ничем не подтверждалась... По Карпову могу сказать, что, на мой взгляд, в дальнейшем уголовное преследование в отношении него будет прекращено в связи с непричастностью к данному преступлению", - сказал Супотницкий журналистам.Адвокат Ермакова Эмиль Исмаилов также сообщил журналистам, что его подзащитный арестован по этому делу. "Да, арестован. Мой клиент вину не признает", - заявил защитник.Депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале отметил, что Карпов является президентом мини-футбольного клуба "Динамо-Самара", а Ермаков был директором ООО "МО НТП".

https://realty.ria.ru/20220203/zamministra-1770844508.html

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происшествия, самара, взятка, министерство внутренних дел рф (мвд россии), игорь зубов