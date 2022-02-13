https://ria.ru/20220213/zhivotnye-1772561270.html
В Подмосковье предложили решение проблемы бездомных кошек и собак
В Подмосковье предложили решение проблемы бездомных кошек и собак - РИА Новости, 13.02.2022
В Подмосковье предложили решение проблемы бездомных кошек и собак
Для решения проблемы бездомных собак и кошек на улицах городов необходимо ввести обязательную стерилизацию не участвующих в разведении питомцев и чипирование... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T18:06
2022-02-13T18:06
2022-02-13T18:06
общество
московская область (подмосковье)
собаки
кошки
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Для решения проблемы бездомных собак и кошек на улицах городов необходимо ввести обязательную стерилизацию не участвующих в разведении питомцев и чипирование всех животных, считает руководитель группы развития агропромышленного комплекса администрации округа Мытищи Ольга Бибикова, которая курирует это вопрос.В понедельник в Госдуме состоится заседание рабочей группы по разработке предложений совершенствования законодательства об ответственном обращении с животными. Среди экспертов из Подмосковья выступит и советник губернатора на общественных началах по вопросам регулирования численности безнадзорных домашних животных, эстрадная певица, киноактриса, теле- и радиоведущая Илона Броневицкая.Московская область с 2018 года работает по программе "Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат" (ОСВВ), отметила Бибикова в беседе с РИА Новости, однако проблема с размножением бездомных животных даже с учётом действующей программы все ещё не решена."Вновь и вновь появляются новые бездомные собаки. Проблема остаётся, она пока не решается: рождение нежелательных щенков у домашних собак и когда недобросовестные владельцы выбрасывают на улицу собак, устав от забот о четвероногом "друге"… Проблему нужно решать глобально. Необходима обязательная стерилизация животных, не участвующих в разведении, и обязательное чипирование всех домашних животных, включая собак и кошек. Важно не просто прописать эти слова в законе, важно установить контроль за его исполнением и ответственность за его неисполнение. Несколько лет кропотливого туда - и бездомная собака будет диковинкой", - рассказала РИА Новости Бибикова.В Подмосковье за 4 года существования программы система уже налажена. Любой человек может сообщить о бездомных собаках, дальше уже работают специалисты. При этом всю административную работу курирует региональный минсельхозпрод - от обращения до выпуска собаки в прежнее место обитания после стерилизации и вакцинации."Выпускают собак только тех, которые не проявляют немотивированную агрессию. Я повторяюсь, но это важно: работают с собаками настоящие специалисты. Никто из тех, которых я знаю, не выпустят собаку агрессивную. Зачем брать на себя ответственность за несчастный случай? Все дорожат своим спокойными сном", - добавила Бибикова.В регионе есть и приюты, которые работают с собаками, социализируют их, лечат, дрессируют и пристраивают в семьи или на службу. При этом догхантеров за последние 4 года в Московской области также не наблюдается, отметила руководитель группы развития агропромышленного комплекса.
https://ria.ru/20220202/sobaki-1770594740.html
https://ria.ru/20220206/zhestokost-1771157880.html
https://ria.ru/20220208/pitomtsy-1771506500.html
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общество, московская область (подмосковье), собаки, кошки
В Подмосковье предложили решение проблемы бездомных кошек и собак
Эксперт Бибикова заявила о необходимости стерилизации и чипирования домашних животных
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Для решения проблемы бездомных собак и кошек на улицах городов необходимо ввести обязательную стерилизацию не участвующих в разведении питомцев и чипирование всех животных, считает руководитель группы развития агропромышленного комплекса администрации округа Мытищи Ольга Бибикова, которая курирует это вопрос.
В понедельник в Госдуме состоится заседание рабочей группы по разработке предложений совершенствования законодательства об ответственном обращении с животными. Среди экспертов из Подмосковья выступит и советник губернатора на общественных началах по вопросам регулирования численности безнадзорных домашних животных, эстрадная певица, киноактриса, теле- и радиоведущая Илона Броневицкая.
Московская область с 2018 года работает по программе "Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат" (ОСВВ), отметила Бибикова в беседе с РИА Новости, однако проблема с размножением бездомных животных даже с учётом действующей программы все ещё не решена.
"Вновь и вновь появляются новые бездомные собаки. Проблема остаётся, она пока не решается: рождение нежелательных щенков у домашних собак и когда недобросовестные владельцы выбрасывают на улицу собак, устав от забот о четвероногом "друге"… Проблему нужно решать глобально. Необходима обязательная стерилизация животных, не участвующих в разведении, и обязательное чипирование всех домашних животных, включая собак и кошек. Важно не просто прописать эти слова в законе, важно установить контроль за его исполнением и ответственность за его неисполнение. Несколько лет кропотливого туда - и бездомная собака будет диковинкой", - рассказала РИА Новости Бибикова.
В Подмосковье
за 4 года существования программы система уже налажена. Любой человек может сообщить о бездомных собаках, дальше уже работают специалисты. При этом всю административную работу курирует региональный минсельхозпрод - от обращения до выпуска собаки в прежнее место обитания после стерилизации и вакцинации.
"Выпускают собак только тех, которые не проявляют немотивированную агрессию. Я повторяюсь, но это важно: работают с собаками настоящие специалисты. Никто из тех, которых я знаю, не выпустят собаку агрессивную. Зачем брать на себя ответственность за несчастный случай? Все дорожат своим спокойными сном", - добавила Бибикова.
В регионе есть и приюты, которые работают с собаками, социализируют их, лечат, дрессируют и пристраивают в семьи или на службу. При этом догхантеров за последние 4 года в Московской области также не наблюдается, отметила руководитель группы развития агропромышленного комплекса.