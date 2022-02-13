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https://ria.ru/20220213/zelenskiy-1772612892.html
СМИ: Зеленский попросил Байдена "как можно скорее" приехать на Украину
СМИ: Зеленский попросил Байдена "как можно скорее" приехать на Украину - РИА Новости, 13.02.2022
СМИ: Зеленский попросил Байдена "как можно скорее" приехать на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшегося в воскресенье телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом попросил того "как можно... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T22:34
2022-02-13T23:35
в мире
ситуация в днр и лнр
сша
киев
украина
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшегося в воскресенье телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом попросил того "как можно скорее" посетить его страну, передает телеканал CNN со ссылкой правительственный источник в Киеве.По информации телеканала, президент Украины также запросил у американского лидера "дополнительной продвинутой финансовой и военной поддержки". При этом CNN, ссылаясь на неназванного чиновника США, утверждает, что визит Байдена в Киев на фоне текущего кризиса "маловероятен".Байден и Зеленский в воскресенье провели телефонный разговор, который продолжался чуть менее часа. Согласно заявлению Белого дома, лидеры условились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего кризиса вокруг Украины. Кроме того, во время беседы лидер США пообещал президенту Украины дать "быстрый и решительный" ответ на любую возможную агрессию против его страны.Это уже третий телефонный разговор президентов США и Украины с начала текущего года. Байден и Зеленский беседовали в начале и конце января.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, сша, киев, украина
22:34 13.02.2022 (обновлено: 23:35 13.02.2022)
 
СМИ: Зеленский попросил Байдена "как можно скорее" приехать на Украину

CNN: Зеленский попросил у Байдена финансовую и военную поддержку и пригласил на Украину

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшегося в воскресенье телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом попросил того "как можно скорее" посетить его страну, передает телеканал CNN со ссылкой правительственный источник в Киеве.
По информации телеканала, президент Украины также запросил у американского лидера "дополнительной продвинутой финансовой и военной поддержки". При этом CNN, ссылаясь на неназванного чиновника США, утверждает, что визит Байдена в Киев на фоне текущего кризиса "маловероятен".
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Байден и Зеленский в воскресенье провели телефонный разговор, который продолжался чуть менее часа. Согласно заявлению Белого дома, лидеры условились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего кризиса вокруг Украины. Кроме того, во время беседы лидер США пообещал президенту Украины дать "быстрый и решительный" ответ на любую возможную агрессию против его страны.
Это уже третий телефонный разговор президентов США и Украины с начала текущего года. Байден и Зеленский беседовали в начале и конце января.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
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