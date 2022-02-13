https://ria.ru/20220213/zelenskiy-1772608673.html

Зеленский обсудил с Байденом безопасность, санкции и Россию

Зеленский обсудил с Байденом безопасность, санкции и Россию - РИА Новости, 13.02.2022

Зеленский обсудил с Байденом безопасность, санкции и Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с главой США Джо Байденом обсудил текущую ситуацию с безопасностью, вопросы экономики,... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T21:11

2022-02-13T21:11

2022-02-13T21:11

в мире

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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с главой США Джо Байденом обсудил текущую ситуацию с безопасностью, вопросы экономики, санкции и предполагаемую агрессию со стороны РФ."Имели часовой телефонный разговор с @POTUS @JoeBiden (президентом США Джо Байденом – ред.). Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии", - написал Зеленский в своем Twitter.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

россия

киев

сша

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в мире, джо байден, россия, киев, нато, ситуация в днр и лнр, сша, владимир зеленский