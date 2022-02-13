https://ria.ru/20220213/zelenskiy-1772607819.html

Куртка широкоплечего Зеленского вызвала истерику на Украине

Украинцы высмеяли внешний вид "широкоплечего" Зеленского на учениях МВД - РИА Новости, 13.02.2022

Куртка широкоплечего Зеленского вызвала истерику на Украине

Фотографии президента Украины Владимира Зеленского на учениях МВД в Херсонской области вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Об этом написал украинский... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T20:54

2022-02-13T20:54

2022-02-13T21:43

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владимир зеленский

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Фотографии президента Украины Владимира Зеленского на учениях МВД в Херсонской области вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Об этом написал украинский портал "Страна.ua"."На фотографиях, которые опубликовала пресс-служба офиса президента, можно заметить, что на Зеленском было несколько слоев одежды, которые сделали его плечи очень широкими", — отмечается в материале.Украинские интернет-пользователи решили обыграть снимки "широкоплечего" лидера страны. Так, Зеленский оказался в одном ряду с Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером и Джейсоном Стэтхэмом из боевика "Неудержимые-3" или побывал в костюме персонажа фильма "Пятый элемент".Накануне пресс-служба главы государства сообщила, что Зеленский лично наблюдал за учениями МВД Украины, которые прошли в Херсонской области вблизи административной границы с Крымом. Более тысячи правоохранителей отрабатывали эффективное реагирование в случае дестабилизации ситуации на Украине с элементами гибридной войны.

https://ria.ru/20200904/zelenskiy-1576713878.html

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в мире, украина, херсонская область , мвд украины, владимир зеленский