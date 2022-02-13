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Куртка широкоплечего Зеленского вызвала истерику на Украине
Украинцы высмеяли внешний вид "широкоплечего" Зеленского на учениях МВД - РИА Новости, 13.02.2022
Куртка широкоплечего Зеленского вызвала истерику на Украине
Фотографии президента Украины Владимира Зеленского на учениях МВД в Херсонской области вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Об этом написал украинский... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T20:54
2022-02-13T21:43
в мире
украина
херсонская область
мвд украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Фотографии президента Украины Владимира Зеленского на учениях МВД в Херсонской области вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Об этом написал украинский портал "Страна.ua"."На фотографиях, которые опубликовала пресс-служба офиса президента, можно заметить, что на Зеленском было несколько слоев одежды, которые сделали его плечи очень широкими", — отмечается в материале.Украинские интернет-пользователи решили обыграть снимки "широкоплечего" лидера страны. Так, Зеленский оказался в одном ряду с Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером и Джейсоном Стэтхэмом из боевика "Неудержимые-3" или побывал в костюме персонажа фильма "Пятый элемент".Накануне пресс-служба главы государства сообщила, что Зеленский лично наблюдал за учениями МВД Украины, которые прошли в Херсонской области вблизи административной границы с Крымом. Более тысячи правоохранителей отрабатывали эффективное реагирование в случае дестабилизации ситуации на Украине с элементами гибридной войны.
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в мире, украина, херсонская область , мвд украины, владимир зеленский
20:54 13.02.2022 (обновлено: 21:43 13.02.2022)
 
Украинцы высмеяли внешний вид "широкоплечего" Зеленского на учениях МВД

Страна: украинцы высмеяли куртку Зеленского на учениях МВД в Херсонской области

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Фотографии президента Украины Владимира Зеленского на учениях МВД в Херсонской области вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Об этом написал украинский портал "Страна.ua".
"На фотографиях, которые опубликовала пресс-служба офиса президента, можно заметить, что на Зеленском было несколько слоев одежды, которые сделали его плечи очень широкими", — отмечается в материале.
© Фото : пресс-служба Офиса Президента Украины

Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Херсонскую область.

Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленскогв Херсонскую область
1 из 3

Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Херсонскую область.

© Фото : пресс-служба Офиса Президента Украины
© Фото : пресс-служба Офиса Президента Украины

Там прошли учения МВД Украины.

Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленскогв Херсонскую область
2 из 3

Там прошли учения МВД Украины.

© Фото : пресс-служба Офиса Президента Украины
© Фото : пресс-служба Офиса Президента Украины

Украинские пользователи Сети обратили внимание на необычайно широкие плечи главы Украины в куртке.

Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленскогв Херсонскую область
3 из 3

Украинские пользователи Сети обратили внимание на необычайно широкие плечи главы Украины в куртке.

© Фото : пресс-служба Офиса Президента Украины
1 из 3

Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Херсонскую область.

© Фото : пресс-служба Офиса Президента Украины
2 из 3

Там прошли учения МВД Украины.

© Фото : пресс-служба Офиса Президента Украины
3 из 3

Украинские пользователи Сети обратили внимание на необычайно широкие плечи главы Украины в куртке.

© Фото : пресс-служба Офиса Президента Украины
Украинские интернет-пользователи решили обыграть снимки "широкоплечего" лидера страны. Так, Зеленский оказался в одном ряду с Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером и Джейсоном Стэтхэмом из боевика "Неудержимые-3" или побывал в костюме персонажа фильма "Пятый элемент".
Накануне пресс-служба главы государства сообщила, что Зеленский лично наблюдал за учениями МВД Украины, которые прошли в Херсонской области вблизи административной границы с Крымом. Более тысячи правоохранителей отрабатывали эффективное реагирование в случае дестабилизации ситуации на Украине с элементами гибридной войны.
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019 - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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В миреУкраинаХерсонская областьМВД УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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