Куртка широкоплечего Зеленского вызвала истерику на Украине

20:54 13.02.2022 (обновлено: 21:43 13.02.2022)
Украинцы высмеяли внешний вид "широкоплечего" Зеленского на учениях МВД
Страна: украинцы высмеяли куртку Зеленского на учениях МВД в Херсонской области
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Фотографии президента Украины Владимира Зеленского на учениях МВД в Херсонской области вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Об этом написал украинский портал "Страна.ua".
"На фотографиях, которые опубликовала пресс-служба офиса президента, можно заметить, что на Зеленском было несколько слоев одежды, которые сделали его плечи очень широкими", — отмечается в материале.
© Фото : пресс-служба Офиса Президента Украины
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Херсонскую область.
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Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Херсонскую область.
© Фото : пресс-служба Офиса Президента Украины
© Фото : пресс-служба Офиса Президента Украины
Там прошли учения МВД Украины.
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Там прошли учения МВД Украины.
© Фото : пресс-служба Офиса Президента Украины
© Фото : пресс-служба Офиса Президента Украины
Украинские пользователи Сети обратили внимание на необычайно широкие плечи главы Украины в куртке.
3 из 3
Украинские пользователи Сети обратили внимание на необычайно широкие плечи главы Украины в куртке.
© Фото : пресс-служба Офиса Президента Украины
1 из 3
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Херсонскую область.
© Фото : пресс-служба Офиса Президента Украины
2 из 3
Там прошли учения МВД Украины.
© Фото : пресс-служба Офиса Президента Украины
3 из 3
Украинские пользователи Сети обратили внимание на необычайно широкие плечи главы Украины в куртке.
© Фото : пресс-служба Офиса Президента Украины
Украинские интернет-пользователи решили обыграть снимки "широкоплечего" лидера страны. Так, Зеленский оказался в одном ряду с Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером и Джейсоном Стэтхэмом из боевика "Неудержимые-3" или побывал в костюме персонажа фильма "Пятый элемент".
Накануне пресс-служба главы государства сообщила, что Зеленский лично наблюдал за учениями МВД Украины, которые прошли в Херсонской области вблизи административной границы с Крымом. Более тысячи правоохранителей отрабатывали эффективное реагирование в случае дестабилизации ситуации на Украине с элементами гибридной войны.
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