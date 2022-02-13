https://ria.ru/20220213/zelenskiy-1772573670.html

Зеленский призвал ЕС незамедлительно ввести санкции против России

Зеленский призвал ЕС незамедлительно ввести санкции против России - РИА Новости, 13.02.2022

Зеленский призвал ЕС незамедлительно ввести санкции против России

Власти Украины выступают за политико-дипломатическое урегулирование конфликта и не будут поддаваться на провокации, заявил президент страны Владимир Зеленский... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T14:47

2022-02-13T14:47

2022-02-13T14:47

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владимир зеленский

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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Власти Украины выступают за политико-дипломатическое урегулирование конфликта и не будут поддаваться на провокации, заявил президент страны Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем."Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям… Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый главный враг – это паника", – приводит слова Зеленского сайт его офиса.Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили ситуацию с безопасностью и обменялись мнениями и оценками по поводу последних международных переговоров и контактов со стратегическими партнерами."Президент Украины отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности... Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля. Отдельное внимание было уделено повышению оборонной и финансовой устойчивости Украины на фоне текущих вызовов и дальнейшего практического взаимодействия с Евросоюзом", - добавили в офисе.В ходе разговора Зеленский поблагодарил Мишеля за решение ЕС о предоставлении пакета макрофинансовой помощи для Украины и отметил необходимость определения четких перспектив со стороны Европейского союза относительно полноправного членства страны.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, евросоюз, нато, россия, украина, владимир зеленский