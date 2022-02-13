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https://ria.ru/20220213/zelenskiy-1772573670.html
Зеленский призвал ЕС незамедлительно ввести санкции против России
Зеленский призвал ЕС незамедлительно ввести санкции против России - РИА Новости, 13.02.2022
Зеленский призвал ЕС незамедлительно ввести санкции против России
Власти Украины выступают за политико-дипломатическое урегулирование конфликта и не будут поддаваться на провокации, заявил президент страны Владимир Зеленский... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T14:47
2022-02-13T14:47
в мире
евросоюз
нато
россия
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Власти Украины выступают за политико-дипломатическое урегулирование конфликта и не будут поддаваться на провокации, заявил президент страны Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем."Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям… Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый главный враг – это паника", – приводит слова Зеленского сайт его офиса.Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили ситуацию с безопасностью и обменялись мнениями и оценками по поводу последних международных переговоров и контактов со стратегическими партнерами."Президент Украины отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности... Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля. Отдельное внимание было уделено повышению оборонной и финансовой устойчивости Украины на фоне текущих вызовов и дальнейшего практического взаимодействия с Евросоюзом", - добавили в офисе.В ходе разговора Зеленский поблагодарил Мишеля за решение ЕС о предоставлении пакета макрофинансовой помощи для Украины и отметил необходимость определения четких перспектив со стороны Европейского союза относительно полноправного членства страны.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
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в мире, евросоюз, нато, россия, украина, владимир зеленский
14:47 13.02.2022
 
Зеленский призвал ЕС незамедлительно ввести санкции против России

Президент Украины Зеленский призвал ЕС незамедлительно ввести санкции против России

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Власти Украины выступают за политико-дипломатическое урегулирование конфликта и не будут поддаваться на провокации, заявил президент страны Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
"Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям… Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый главный враг – это паника", – приводит слова Зеленского сайт его офиса.
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Вчера, 08:00
Запад грозит России "жесткими мерами", но почему-то наказывает Украину
Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили ситуацию с безопасностью и обменялись мнениями и оценками по поводу последних международных переговоров и контактов со стратегическими партнерами.
"Президент Украины отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности... Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля. Отдельное внимание было уделено повышению оборонной и финансовой устойчивости Украины на фоне текущих вызовов и дальнейшего практического взаимодействия с Евросоюзом", - добавили в офисе.
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11 февраля, 08:00
Когда США подожгут Донбасс
В ходе разговора Зеленский поблагодарил Мишеля за решение ЕС о предоставлении пакета макрофинансовой помощи для Украины и отметил необходимость определения четких перспектив со стороны Европейского союза относительно полноправного членства страны.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
В миреЕвросоюзНАТОРоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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