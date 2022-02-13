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Зеленский провел разговор с главой Евросовета Мишелем
Зеленский провел разговор с главой Евросовета Мишелем - РИА Новости, 13.02.2022
Зеленский провел разговор с главой Евросовета Мишелем
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсудил последние переговоры... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T13:18
2022-02-13T13:18
в мире
украина
"нормандская четверка"
ситуация в днр и лнр
берлин (город)
шарль мишель
дмитрий козак
россия
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсудил последние переговоры советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине и применение санкций."Обменялись мнениями с @charlesmichel (Шарлем Мишелем – ред.) о встрече советников лидеров "Нормандской четверки" в Берлине, будущих дипломатических усилиях и санкциях. Самый большой враг для нас сегодня – паника. Важным сигналом поддержки со стороны ЕС является то, что посольства европейских стран продолжают работать на Украине", - написал Зеленский в своем Instagram.В четверг в Берлине прошли переговоры политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) по украинскому урегулированию. Как заявил журналистам по итогам встречи, которая продолжалась почти девять часов, глава российской делегации, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, Украина торпедировала предложения о начале переговоров с Донбассом, предполагаемые минскими соглашениями. Итоговые документы не были подписаны, дальнейшие встречи на министерском или на высшем уровне в рамках формата не обсуждались. Представитель кабмина ФРГ заявил в пятницу, что очередная встреча политсоветников "нормандского формата" запланирована в марте.
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в мире, украина, "нормандская четверка", ситуация в днр и лнр, берлин (город), шарль мишель, дмитрий козак, россия, владимир зеленский
13:18 13.02.2022
 
Зеленский провел разговор с главой Евросовета Мишелем

Зеленский и Шарль Мишель обсудили встречу советников "нормандской четверки" в Берлине

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсудил последние переговоры советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине и применение санкций.
"Обменялись мнениями с @charlesmichel (Шарлем Мишелем – ред.) о встрече советников лидеров "Нормандской четверки" в Берлине, будущих дипломатических усилиях и санкциях. Самый большой враг для нас сегодня – паника. Важным сигналом поддержки со стороны ЕС является то, что посольства европейских стран продолжают работать на Украине", - написал Зеленский в своем Instagram.
В четверг в Берлине прошли переговоры политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) по украинскому урегулированию. Как заявил журналистам по итогам встречи, которая продолжалась почти девять часов, глава российской делегации, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, Украина торпедировала предложения о начале переговоров с Донбассом, предполагаемые минскими соглашениями. Итоговые документы не были подписаны, дальнейшие встречи на министерском или на высшем уровне в рамках формата не обсуждались. Представитель кабмина ФРГ заявил в пятницу, что очередная встреча политсоветников "нормандского формата" запланирована в марте.
 
В миреУкраина"Нормандская четверка"Ситуация в ДНР и ЛНРБерлин (город)Шарль МишельДмитрий КозакРоссияВладимир Зеленский
 
 
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