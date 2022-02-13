Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220213/zelenskiy-1772554594.html
"Диктатор Зеленский узурпировал власть и уничтожает украинцев"
На Украине рассказали, как Зеленский узурпировал власть - РИА Новости, 13.02.2022
"Диктатор Зеленский узурпировал власть и уничтожает украинцев"
Президент Украины Владимир Зеленский стал "настоящим диктатором", который полностью узурпировал власть в стране. Таким мнением в эфире телеканала "НАШ"... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T12:03
2022-02-13T12:03
в мире
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770675139_21:3:2829:1583_1920x0_80_0_0_d2a066b346edff5288b33f9e379d19b8.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стал "настоящим диктатором", который полностью узурпировал власть в стране. Таким мнением в эфире телеканала "НАШ" поделился политолог Александр Лазарев.Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против компаний, которые владеют телеканалом "Наш". Это не первый подобный случай — на Украине уже запрещено вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первого независимого" и UkrLive.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770675139_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_e874066b82600edea278b06c23b32684.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
12:03 13.02.2022
 
На Украине рассказали, как Зеленский узурпировал власть

Политолог Лазарев назвал президента Украины Зеленского диктатором, узурпировавшим власть

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стал "настоящим диктатором", который полностью узурпировал власть в стране. Таким мнением в эфире телеканала "НАШ" поделился политолог Александр Лазарев.

"Он уничтожил последний островок свободы, на котором можно было говорить правду <…> фактически уничтожил свободу на Украине и граждан страны", — считает эксперт.

Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против компаний, которые владеют телеканалом "Наш". Это не первый подобный случай — на Украине уже запрещено вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первого независимого" и UkrLive.
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала