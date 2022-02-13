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"Диктатор Зеленский узурпировал власть и уничтожает украинцев"

На Украине рассказали, как Зеленский узурпировал власть - РИА Новости, 13.02.2022

"Диктатор Зеленский узурпировал власть и уничтожает украинцев"

Президент Украины Владимир Зеленский стал "настоящим диктатором", который полностью узурпировал власть в стране. Таким мнением в эфире телеканала "НАШ"... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T12:03

2022-02-13T12:03

2022-02-13T12:03

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стал "настоящим диктатором", который полностью узурпировал власть в стране. Таким мнением в эфире телеканала "НАШ" поделился политолог Александр Лазарев.Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против компаний, которые владеют телеканалом "Наш". Это не первый подобный случай — на Украине уже запрещено вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первого независимого" и UkrLive.

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в мире, украина, владимир зеленский