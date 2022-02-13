https://ria.ru/20220213/zatory-1772523146.html

Глава "Пробок.нет" рассказал, почему "снежные" заторы такие длинные

Глава "Пробок.нет" рассказал, почему "снежные" заторы такие длинные - РИА Новости, 13.02.2022

Глава "Пробок.нет" рассказал, почему "снежные" заторы такие длинные

Зимой на российских дорогах часто образуются многочасовые пробки. Причины заторов связаны как с погодой, так и с неправильными решениями, которые принимают... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T04:15

2022-02-13T04:15

2022-02-13T04:15

авто

общество

россия

зима (время года)

александр шумский (автоэксперт)

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Зимой на российских дорогах часто образуются многочасовые пробки. Причины заторов связаны как с погодой, так и с неправильными решениями, которые принимают водители, отметил в интервью радио Sputnik руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский.Обычно пробки на городских улицах и автомагистралях в зимние месяцы возникают после снегопадов, причем их длина зависит не только от погоды, но и от поведения владельцев машин, сказал Шумский. В частности, многие автомобилисты не следят за прогнозами погоды и не учитывают их в своих планах, пояснил он.Бывает, что даже снегоуборочная техника не может добраться до заблокированных пробками участков, продолжил он."Парадокс заключается в том, что снегоуборочная техника тоже стоит в пробках, она не умеет перемещаться по воздуху. Если образовались пробки из-за снега, то снегоуборочная техника тоже не может доехать до места. Тут замкнутый круг", — отметил Шумский.В некоторых случаях автовладельцам лучше воспользоваться общественным транспортом, вместо того чтобы увеличивать нагрузку на засыпанные снегом автотрассы, полагает он.По словам эксперта, к ухудшению ситуации на зимних дорогах нередко приводит и то, что значительная часть водителей не считает нужным менять резину."До 30 процентов автомобилистов ездят на летней резине вплоть до середины зимы", — уточнил эксперт.

https://ria.ru/20220209/zapaska-1771789897.html

https://ria.ru/20220202/konditsioner-1770593132.html

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авто, общество, россия, зима (время года), александр шумский (автоэксперт)