Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220213/zatory-1772523146.html
Глава "Пробок.нет" рассказал, почему "снежные" заторы такие длинные
Глава "Пробок.нет" рассказал, почему "снежные" заторы такие длинные - РИА Новости, 13.02.2022
Глава "Пробок.нет" рассказал, почему "снежные" заторы такие длинные
Зимой на российских дорогах часто образуются многочасовые пробки. Причины заторов связаны как с погодой, так и с неправильными решениями, которые принимают... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T04:15
2022-02-13T04:15
авто
общество
россия
зима (время года)
александр шумский (автоэксперт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762539299_0:103:3458:2048_1920x0_80_0_0_5de521c844e1a7c79e328947e4b03d2d.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Зимой на российских дорогах часто образуются многочасовые пробки. Причины заторов связаны как с погодой, так и с неправильными решениями, которые принимают водители, отметил в интервью радио Sputnik руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский.Обычно пробки на городских улицах и автомагистралях в зимние месяцы возникают после снегопадов, причем их длина зависит не только от погоды, но и от поведения владельцев машин, сказал Шумский. В частности, многие автомобилисты не следят за прогнозами погоды и не учитывают их в своих планах, пояснил он.Бывает, что даже снегоуборочная техника не может добраться до заблокированных пробками участков, продолжил он."Парадокс заключается в том, что снегоуборочная техника тоже стоит в пробках, она не умеет перемещаться по воздуху. Если образовались пробки из-за снега, то снегоуборочная техника тоже не может доехать до места. Тут замкнутый круг", — отметил Шумский.В некоторых случаях автовладельцам лучше воспользоваться общественным транспортом, вместо того чтобы увеличивать нагрузку на засыпанные снегом автотрассы, полагает он.По словам эксперта, к ухудшению ситуации на зимних дорогах нередко приводит и то, что значительная часть водителей не считает нужным менять резину."До 30 процентов автомобилистов ездят на летней резине вплоть до середины зимы", — уточнил эксперт.
https://ria.ru/20220209/zapaska-1771789897.html
https://ria.ru/20220202/konditsioner-1770593132.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762539299_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34c1e210436ddd1f744443268e32d7fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, общество, россия, зима (время года), александр шумский (автоэксперт)
04:15 13.02.2022
 
Глава "Пробок.нет" рассказал, почему "снежные" заторы такие длинные

Глава "Пробок.нет" Шумский: пробки на дорогах в снежную погоду вызваны ошибками водителей

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПробка во время снегопада
Пробка во время снегопада - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Пробка во время снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Зимой на российских дорогах часто образуются многочасовые пробки. Причины заторов связаны как с погодой, так и с неправильными решениями, которые принимают водители, отметил в интервью радио Sputnik руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский.
Обычно пробки на городских улицах и автомагистралях в зимние месяцы возникают после снегопадов, причем их длина зависит не только от погоды, но и от поведения владельцев машин, сказал Шумский. В частности, многие автомобилисты не следят за прогнозами погоды и не учитывают их в своих планах, пояснил он.
"Автомобилисты сами в каком-то смысле ухудшают движение в зимний период. Даже если они знают, что будет снегопад, то все равно выезжают на дорогу. К предупреждениям о снегопаде многие относятся совершенно безразлично. Люди думают, что "проскочат", но не получается", — добавил эксперт.
Бывает, что даже снегоуборочная техника не может добраться до заблокированных пробками участков, продолжил он.
Сотрудник ГИБДД проверяет багажник автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 02:18
Юрист предупредил о штрафе за использование летней запаски зимой
"Парадокс заключается в том, что снегоуборочная техника тоже стоит в пробках, она не умеет перемещаться по воздуху. Если образовались пробки из-за снега, то снегоуборочная техника тоже не может доехать до места. Тут замкнутый круг", — отметил Шумский.
В некоторых случаях автовладельцам лучше воспользоваться общественным транспортом, вместо того чтобы увеличивать нагрузку на засыпанные снегом автотрассы, полагает он.
По словам эксперта, к ухудшению ситуации на зимних дорогах нередко приводит и то, что значительная часть водителей не считает нужным менять резину.
"До 30 процентов автомобилистов ездят на летней резине вплоть до середины зимы", — уточнил эксперт.
Кондиционер в автомобиле - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 04:09
Автоэксперт рассказал, как кондиционер в машине влияет на безопасность
 
АвтоОбществоРоссияЗима (время года)Александр Шумский (автоэксперт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала