https://ria.ru/20220213/zatory-1772523146.html
Глава "Пробок.нет" рассказал, почему "снежные" заторы такие длинные
Глава "Пробок.нет" рассказал, почему "снежные" заторы такие длинные - РИА Новости, 13.02.2022
Глава "Пробок.нет" рассказал, почему "снежные" заторы такие длинные
Зимой на российских дорогах часто образуются многочасовые пробки. Причины заторов связаны как с погодой, так и с неправильными решениями, которые принимают... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T04:15
2022-02-13T04:15
2022-02-13T04:15
авто
общество
россия
зима (время года)
александр шумский (автоэксперт)
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Зимой на российских дорогах часто образуются многочасовые пробки. Причины заторов связаны как с погодой, так и с неправильными решениями, которые принимают водители, отметил в интервью радио Sputnik руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский.Обычно пробки на городских улицах и автомагистралях в зимние месяцы возникают после снегопадов, причем их длина зависит не только от погоды, но и от поведения владельцев машин, сказал Шумский. В частности, многие автомобилисты не следят за прогнозами погоды и не учитывают их в своих планах, пояснил он.Бывает, что даже снегоуборочная техника не может добраться до заблокированных пробками участков, продолжил он."Парадокс заключается в том, что снегоуборочная техника тоже стоит в пробках, она не умеет перемещаться по воздуху. Если образовались пробки из-за снега, то снегоуборочная техника тоже не может доехать до места. Тут замкнутый круг", — отметил Шумский.В некоторых случаях автовладельцам лучше воспользоваться общественным транспортом, вместо того чтобы увеличивать нагрузку на засыпанные снегом автотрассы, полагает он.По словам эксперта, к ухудшению ситуации на зимних дорогах нередко приводит и то, что значительная часть водителей не считает нужным менять резину."До 30 процентов автомобилистов ездят на летней резине вплоть до середины зимы", — уточнил эксперт.
https://ria.ru/20220209/zapaska-1771789897.html
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авто, общество, россия, зима (время года), александр шумский (автоэксперт)
Глава "Пробок.нет" рассказал, почему "снежные" заторы такие длинные
Глава "Пробок.нет" Шумский: пробки на дорогах в снежную погоду вызваны ошибками водителей
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Зимой на российских дорогах часто образуются многочасовые пробки. Причины заторов связаны как с погодой, так и с неправильными решениями, которые принимают водители, отметил в интервью радио Sputnik
руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский.
Обычно пробки на городских улицах и автомагистралях в зимние
месяцы возникают после снегопадов, причем их длина зависит не только от погоды, но и от поведения владельцев машин, сказал Шумский. В частности, многие автомобилисты не следят за прогнозами погоды и не учитывают их в своих планах, пояснил он.
"Автомобилисты сами в каком-то смысле ухудшают движение в зимний период. Даже если они знают, что будет снегопад, то все равно выезжают на дорогу. К предупреждениям о снегопаде многие относятся совершенно безразлично. Люди думают, что "проскочат", но не получается", — добавил эксперт.
Бывает, что даже снегоуборочная техника не может добраться до заблокированных пробками участков, продолжил он.
"Парадокс заключается в том, что снегоуборочная техника тоже стоит в пробках, она не умеет перемещаться по воздуху. Если образовались пробки из-за снега, то снегоуборочная техника тоже не может доехать до места. Тут замкнутый круг", — отметил Шумский.
В некоторых случаях автовладельцам лучше воспользоваться общественным транспортом, вместо того чтобы увеличивать нагрузку на засыпанные снегом автотрассы, полагает он.
По словам эксперта, к ухудшению ситуации на зимних дорогах нередко приводит и то, что значительная часть водителей не считает нужным менять резину.
"До 30 процентов автомобилистов ездят на летней резине вплоть до середины зимы", — уточнил эксперт.