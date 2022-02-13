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Опрос показал, какую зарплату у супруга россияне считают идеальной
Опрос показал, какую зарплату у супруга россияне считают идеальной - РИА Новости, 13.02.2022
Опрос показал, какую зарплату у супруга россияне считают идеальной
Большинство российских мужчин хотят, чтобы их жены зарабатывали 50-80 тысяч рублей, при этом у женщин ожидания выше - более 40% россиянок считают идеальным... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T09:30
2022-02-13T09:30
2022-02-13T09:30
общество
россия
зарплата
работа
брак
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Большинство российских мужчин хотят, чтобы их жены зарабатывали 50-80 тысяч рублей, при этом у женщин ожидания выше - более 40% россиянок считают идеальным заработком у супруга 80-110 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Супруг в идеале должен зарабатывать от 80 до 110 тысяч рублей - так считают 44% женщин. По мнению 36%, мужчина обязан получать в районе 110–140 тысяч рублей", - выяснили аналитики.Каждая девятая россиянка (11%) хочет, чтобы их возлюбленный приносил домой 140–170 тысяч рублей в месяц, а каждая одиннадцатая участница опроса (9%) готова строить семью только с теми, кто зарабатывает свыше 200 тысяч."Ожидания мужчин относительно зарплат своих возлюбленных существенно ниже: 51% хотели бы, чтобы их партнёрши получали от 50 до 80 тысяч рублей. Около 30% респондентов назвали сумму в размере 80-110 тысяч рублей, а 13% - в размере от 110 до 140 тысяч рублей. Ещё 6% полагают, что женщина должна зарабатывать свыше 200 тысяч", - сказано в исследовании.Абсолютное большинство женщин (90%) не намерены выходить замуж за человека, который по каким-либо причинам не может или не хочет работать, тогда как 65% мужчин не против жить с безработной женщиной.Исследование проводилось в феврале по репрезентативной выборке среди 5 тысяч совершеннолетних россиян из всех регионов страны.
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РИА Новости
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общество, россия, зарплата, работа, брак
Опрос показал, какую зарплату у супруга россияне считают идеальной
Опрос "Синергии": 90% женщин не хотят выходить замуж за мужчину, который не будет работать
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Большинство российских мужчин хотят, чтобы их жены зарабатывали 50-80 тысяч рублей, при этом у женщин ожидания выше - более 40% россиянок считают идеальным заработком у супруга 80-110 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Супруг в идеале должен зарабатывать от 80 до 110 тысяч рублей - так считают 44% женщин. По мнению 36%, мужчина обязан получать в районе 110–140 тысяч рублей", - выяснили аналитики.
Каждая девятая россиянка (11%) хочет, чтобы их возлюбленный приносил домой 140–170 тысяч рублей в месяц, а каждая одиннадцатая участница опроса (9%) готова строить семью только с теми, кто зарабатывает свыше 200 тысяч.
"Ожидания мужчин относительно зарплат своих возлюбленных существенно ниже: 51% хотели бы, чтобы их партнёрши получали от 50 до 80 тысяч рублей. Около 30% респондентов назвали сумму в размере 80-110 тысяч рублей, а 13% - в размере от 110 до 140 тысяч рублей. Ещё 6% полагают, что женщина должна зарабатывать свыше 200 тысяч", - сказано в исследовании.
Абсолютное большинство женщин (90%) не намерены выходить замуж за человека, который по каким-либо причинам не может или не хочет работать, тогда как 65% мужчин не против жить с безработной женщиной.
Исследование проводилось в феврале по репрезентативной выборке среди 5 тысяч совершеннолетних россиян из всех регионов страны.