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В Петербурге задержали подозреваемого в сексуальном насилии над врачом

В Петербурге задержали подозреваемого в сексуальном насилии над врачом - РИА Новости, 13.02.2022

В Петербурге задержали подозреваемого в сексуальном насилии над врачом

Подозреваемый в сексуальном насилии над женщиной, работающей врачом, и в разбое задержан в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T18:03

2022-02-13T18:03

2022-02-13T18:03

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Подозреваемый в сексуальном насилии над женщиной, работающей врачом, и в разбое задержан в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, 10 февраля занимающийся частным извозом мужчина потребовал у нее 50 тысяч рублей, когда женщина села к нему в автомобиль. "Потерпевшая вышла у торгово-развлекательного комплекса по проспекту Просвещения под предлогом снятия денежных средств, и обратилась в территориальный отдел полиции", - сказано в сообщении.На следующий день 33-летний подозреваемый был задержан. "В результате опроса потерпевшей стало известно, что злоумышленник совершил в отношении нее еще и насильственные действия сексуального характера", - сказано в сообщении. Возбуждены уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера и разбое.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург