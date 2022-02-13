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МИД Болгарии призвал своих граждан покинуть Украину

МИД Болгарии призвал своих граждан покинуть Украину - РИА Новости, 13.02.2022

МИД Болгарии призвал своих граждан покинуть Украину

МИД Болгарии призвал своих граждан покинуть Украину в связи с "меняющейся обстановкой в плане безопасности" в этой стране, говорится в пресс-релизе ведомства. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T05:20

2022-02-13T05:20

2022-02-13T07:59

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. МИД Болгарии призвал своих граждан покинуть Украину в связи с "меняющейся обстановкой в плане безопасности" в этой стране, говорится в пресс-релизе ведомства.Болгарский МИД отметил, что в случае необходимости граждане Болгарии на территории Украины могут обратиться в посольство Болгарии в Киеве, в генеральное консульство в Одессе, а также написать электронное письмо в эти представительства.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220213/evakuatsiya-1772530544.html

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в мире, нато, болгария, украина