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МИД Болгарии призвал своих граждан покинуть Украину
МИД Болгарии призвал своих граждан покинуть Украину - РИА Новости, 13.02.2022
МИД Болгарии призвал своих граждан покинуть Украину
МИД Болгарии призвал своих граждан покинуть Украину в связи с "меняющейся обстановкой в плане безопасности" в этой стране, говорится в пресс-релизе ведомства. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T05:20
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в мире
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болгария
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. МИД Болгарии призвал своих граждан покинуть Украину в связи с "меняющейся обстановкой в плане безопасности" в этой стране, говорится в пресс-релизе ведомства.Болгарский МИД отметил, что в случае необходимости граждане Болгарии на территории Украины могут обратиться в посольство Болгарии в Киеве, в генеральное консульство в Одессе, а также написать электронное письмо в эти представительства.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, нато, болгария, украина
05:20 13.02.2022 (обновлено: 07:59 13.02.2022)
 
МИД Болгарии призвал своих граждан покинуть Украину

МИД Болгарии призвал своих граждан покинуть Украину доступными транспортными средствами

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. МИД Болгарии призвал своих граждан покинуть Украину в связи с "меняющейся обстановкой в плане безопасности" в этой стране, говорится в пресс-релизе ведомства.

"В силу меняющейся обстановки в плане безопасности на Украине и вокруг нее мы призываем граждан Болгарии воздержаться от любых поездок в эту страну. Мы просим граждан Болгарии, находящихся на территории Украины, рассмотреть возможность покинуть страну доступными на данный момент транспортными средствами", — говорится в заявлении ведомства.

Болгарский МИД отметил, что в случае необходимости граждане Болгарии на территории Украины могут обратиться в посольство Болгарии в Киеве, в генеральное консульство в Одессе, а также написать электронное письмо в эти представительства.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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