https://ria.ru/20220213/vizit-1772614980.html

Зеленский: визит Байдена на Украину может способствовать деэскалации

Зеленский: визит Байдена на Украину может способствовать деэскалации - РИА Новости, 13.02.2022

Зеленский: визит Байдена на Украину может способствовать деэскалации

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу США Джо Байдена посетить Киев и заявил, что этот визит в ближайшие дни способствовал бы деэскалации... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T23:44

2022-02-13T23:44

2022-02-13T23:44

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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу США Джо Байдена посетить Киев и заявил, что этот визит в ближайшие дни способствовал бы деэскалации ситуации."Владимир Зеленский поблагодарил Джозефа Байдена за поддержку и пригласил его посетить Украину с визитом", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.Сам Зеленский отметил, что такой визит способствовал бы деэскалации."Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", - приводит слова Зеленского сайт его офиса.Отмечается, что в ходе разговора стороны отметили важность продолжения политико-дипломатических усилий."Собеседники подтвердили единство позиций по поводу важности продолжения политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности. Президент Украины особо подчеркнул, что наше государство выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта. Было уделено внимание шагам, предпринимаемым для деэскалации и достижения мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов", - добавили в офисе.Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Джо Байденом заявил, что Киеву важно получить гарантии безопасности от Вашингтона, сообщила пресс-служба офиса президента."Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Лидеры обсудили ситуацию вокруг нашего государства – обменялись имеющейся информацией, ее оценками и обсудили пути деэскалации… Глава украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за непреклонную поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности нашей стране", - говорится в сообщении на сайте офиса.По словам Зеленского, Украина готова обсуждать эти гарантии в любых возможных форматах.Байден и Зеленский в воскресенье провели телефонный разговор, который продолжался чуть менее часа. Согласно заявлению Белого дома, лидеры условились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего кризиса вокруг Украины. Кроме того, во время беседы лидер США пообещал президенту Украины дать "быстрый и решительный" ответ на любую возможную агрессию против его страны.Также глава Украины заявил о том, что власти страны понимают все текущие риски и готовы к любому развитию ситуации."Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой. Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства", – приводит слова Зеленского сайт офиса президента Украины.В офисе добавили, что во время разговора говорилось о повышении финансовой и энергетической устойчивости Украины на фоне текущих вызовов.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

https://ria.ru/20220213/kitay-1772587041.html

https://ria.ru/20220213/ukrainka-1772608183.html

https://ria.ru/20220213/posolstvo-1772609717.html

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в мире, владимир зеленский, джозеф "бо" байден, украина, сша