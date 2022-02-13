https://ria.ru/20220213/valyuta-1772538325.html

Опрос показал, в какой валюте россияне хранят свои сбережения

Опрос показал, в какой валюте россияне хранят свои сбережения - РИА Новости, 13.02.2022

Опрос показал, в какой валюте россияне хранят свои сбережения

Значительная часть вкладов в российских банках хранится в рублях - в большинстве кредитных организаций это более 90% депозитов; при этом часть россиян... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T08:51

2022-02-13T08:51

2022-02-13T08:51

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Значительная часть вкладов в российских банках хранится в рублях - в большинстве кредитных организаций это более 90% депозитов; при этом часть россиян продолжает сберегать в долларах, евро и некоторых непривычных валютах, показал опрос банков, проведенный РИА Новости."Массовый сегмент предпочитает рубли РФ, и это обосновано и тем, что заработная плата наших граждан в рублях, все расчеты на территории РФ ведутся в рублях, и если клиент переводит средства в иностранную валюту, то затем, чтобы осуществить сделку - необходимо проводить повторную конвертацию", - объясняет руководитель бизнеса депозитов банка "Санкт-Петербург" Наталья Матвеева. По ее данным, в банке 85,5% массовых клиентов хранят деньги в рублях, 5,5% - в рублях и валюте, 9% - только в валюте.Более 90% депозитов клиентов приходятся на рубли в банках ПСБ, где 94% клиентов открыли вклады в рублях, МКБ и "Дом.РФ" - более 90% вкладов рублевые, и "Ренессанс Кредит" - 98% вкладов.Кроме того, в депозитном портфеле более 90% приходится на рубли в банках "Хоум Кредит" (около 98%), АТБ (от 95%), "АкБарс" (93%).Чуть менее популярны, но все же преобладают рублевые вклады в банках "Санкт-Петербург" (85,5%), "Открытие" (от 85%), Новикомбанке (66,5%). Преобладает рубль и в ВТБ, банке "Зенит" и "МТС банке".В целом кредитные организации не отмечают каких-либо изменений интереса к рублевым или валютным вкладам. Однако в АТБ и ВТБ отметили снижение интереса к валюте. В Новикомбанке и банке "Санкт-Петербург" клиенты также стали больше сберегать в рублях.В то же время премиальный сегмент клиентов продолжает диверсифицировать свои сбережения. В банке "Зенит" соотношение рублевых и валютных вкладов 70% к 30%, в "МТС банке" - 80% к 20%, банке "Санкт-Петербург" 71% премиальных клиентов имеют вклады в рублях, 11% - в валюте, 18% - и в рублях, и в валюте."Небольшая доля клиентов - около 6% - выбирают валютные сбережения: из них 56% хранят средства в долларах США, 42% - в евро, 2% - в английских фунтах, китайских юанях, австралийских долларах", - рассказали в ПСБ.В "Открытии" валютный портфель на 41,9% состоит из долларов, 6,1% - евро, и менее 1% приходится на фунты, швейцарские франки, иены, китайские юани и т.п. В банке "Зенит" валютные клиенты выбирают евро, швейцарские франки и фунты стерлингов. В банке "Санкт-Петербург" и "МТС Банке" отдают предпочтение долларам и евро."На депозиты в валюте приходится менее 10%, что связано, в частности, с меньшим размером процентной ставки по таким вкладам и ограниченным использованием валюты в повседневных целях, в отличие от рублей", - сообщил в свою очередь директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Евгений Шитиков.

https://ria.ru/20220212/vklady-1772413329.html

https://ria.ru/20220212/nalog-1772417874.html

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экономика, сша, россия, втб, ренессанс кредит, хоум кредит