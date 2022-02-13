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Эксперт рассказал, у какой валюты наибольший потенциал роста
Эксперт рассказал, у какой валюты наибольший потенциал роста - РИА Новости, 13.02.2022
Эксперт рассказал, у какой валюты наибольший потенциал роста
Сейчас самые сильные позиции среди валют — у американского доллара и швейцарского франка, рассказал агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T03:20
2022-02-13T03:20
2022-02-13T06:33
экономика
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владимир григорьев
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швейцария
федеральная резервная система сша
доллар
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сейчас самые сильные позиции среди валют — у американского доллара и швейцарского франка, рассказал агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.Лидерские позиции экономики США в мире, а также ожидаемый рост ключевой ставки ФРС США обеспечивают силу доллара, объяснил эксперт."Многое зависит от действий ФРС США: если ранее озвученное намерение перейти к повышению ключевой ставки в марте этого года, будет исполнено, мы увидим рост курса доллара", — пояснил собеседник агентства.Он также ожидает сохранения привлекательности швейцарского франка за счет социально-экономической стабильности и уникальной роли Швейцарии в мировых финансах.Менее привлекателен евро, поскольку это валюта нескольких стран, добавляет Григорьев.Что касается японской йены и британского фунта, то это нишевые валюты, где, по его мнению, не стоит ждать прорывов.В свою очередь, юань может показать рост только при росте китайской экономики, подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20220203/indeks-1770786149.html
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экономика, россия, владимир григорьев, сша, швейцария, федеральная резервная система сша, доллар
03:20 13.02.2022 (обновлено: 06:33 13.02.2022)
Эксперт рассказал, у какой валюты наибольший потенциал роста
Эксперт Григорьев: наибольший потенциал роста сейчас — у доллара США и швейцарского франка