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Украина выделила 600 миллионов долларов на гарантии для страховых компаний
Украина выделила 600 миллионов долларов на гарантии для страховых компаний - РИА Новости, 13.02.2022
Украина выделила 600 миллионов долларов на гарантии для страховых компаний
Правительство выделило почти 600 миллионов долларов на гарантии для страховых и лизинговых компаний, чтобы гарантировать безопасность полетов над Украиной,... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T22:24
2022-02-13T22:31
украина
в мире
skyup
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Правительство выделило почти 600 миллионов долларов на гарантии для страховых и лизинговых компаний, чтобы гарантировать безопасность полетов над Украиной, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.По его словам, деньги будут выделены из Резервного фонда Государственного бюджета с целью обеспечения безопасности полетов на Украине для страховых и лизинговых компаний.В воскресенье украинский авиаперевозчик SkyUp заявил, что мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий, в связи с этим лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС.
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украина, в мире, skyup
22:24 13.02.2022 (обновлено: 22:31 13.02.2022)
 
Украина выделила 600 миллионов долларов на гарантии для страховых компаний

Власти Украины выделили 600 миллионов долларов на гарантии для страховых компаний

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет Boeing 777
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Правительство выделило почти 600 миллионов долларов на гарантии для страховых и лизинговых компаний, чтобы гарантировать безопасность полетов над Украиной, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Правительство выделяет 16,6 миллиарда гривен (около 600 миллионов долларов), чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины… Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей", - написал Шмыгаль в Telegram.
По его словам, деньги будут выделены из Резервного фонда Государственного бюджета с целью обеспечения безопасности полетов на Украине для страховых и лизинговых компаний.
В воскресенье украинский авиаперевозчик SkyUp заявил, что мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий, в связи с этим лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС.
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