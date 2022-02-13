https://ria.ru/20220213/ukraina-1772612311.html

Украина выделила 600 миллионов долларов на гарантии для страховых компаний

Украина выделила 600 миллионов долларов на гарантии для страховых компаний - РИА Новости, 13.02.2022

Украина выделила 600 миллионов долларов на гарантии для страховых компаний

Правительство выделило почти 600 миллионов долларов на гарантии для страховых и лизинговых компаний, чтобы гарантировать безопасность полетов над Украиной,... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T22:24

2022-02-13T22:24

2022-02-13T22:31

украина

в мире

skyup

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg

КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Правительство выделило почти 600 миллионов долларов на гарантии для страховых и лизинговых компаний, чтобы гарантировать безопасность полетов над Украиной, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.По его словам, деньги будут выделены из Резервного фонда Государственного бюджета с целью обеспечения безопасности полетов на Украине для страховых и лизинговых компаний.В воскресенье украинский авиаперевозчик SkyUp заявил, что мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий, в связи с этим лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772612195.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, skyup