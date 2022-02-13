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СМИ: украинские олигархи и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами
СМИ: украинские олигархи и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами - РИА Новости, 14.02.2022
СМИ: украинские олигархи и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами
Украинские олигархи и представители бизнеса начали покидать страну чартерными рейсами, пишет издание "Украинская правда". РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-13T22:22
2022-02-14T09:16
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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Украинские олигархи и представители бизнеса начали покидать страну чартерными рейсами, пишет издание "Украинская правда"."Только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов", — отмечается в публикации. Добавляется, что среди бортов, покинувших Украину в минувшие сутки — самолеты Рината Ахметова и Бориса Колесникова.Помимо этого, пишет газета, частный рейс на 50 человек заказал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока — За жизнь", миллионер Игорь Абрамович. Как сообщили два источника издания в этом политическом движении и два человека, "которым предлагали выехать", борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев и бизнес-партнеров Абрамовича.Газета также утверждает, что ранее территорию Украины покинули не менее восьми бизнесменов, среди них есть и депутаты.При этом депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил, что украинским парламентариям запретили выезд из страны.
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в мире, украина, сша, россия, ситуация в днр и лнр
22:22 13.02.2022 (обновлено: 09:16 14.02.2022)
 
СМИ: украинские олигархи и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами

"Украинская правда": 20 чартеров с украинскими бизнесменами и олигархами покинули страну

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Украинские олигархи и представители бизнеса начали покидать страну чартерными рейсами, пишет издание "Украинская правда".
"Только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов", — отмечается в публикации.
Добавляется, что среди бортов, покинувших Украину в минувшие сутки — самолеты Рината Ахметова и Бориса Колесникова.
Помимо этого, пишет газета, частный рейс на 50 человек заказал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока — За жизнь", миллионер Игорь Абрамович. Как сообщили два источника издания в этом политическом движении и два человека, "которым предлагали выехать", борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев и бизнес-партнеров Абрамовича.
Газета также утверждает, что ранее территорию Украины покинули не менее восьми бизнесменов, среди них есть и депутаты.
При этом депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил, что украинским парламентариям запретили выезд из страны.
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