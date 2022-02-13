https://ria.ru/20220213/ukraina-1772609545.html

Посол Франции на Украине призвал соотечественников запастись едой и водой

Посол Франции на Украине призвал соотечественников запастись едой и водой - РИА Новости, 13.02.2022

Посол Франции на Украине призвал соотечественников запастись едой и водой

Посол Франции в Киеве Этьен де Понсен призвал соотечественников, находящихся на Украине, запастись едой, водой и теплой одеждой в связи с напряженной ситуацией, РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T21:21

2022-02-13T21:21

2022-02-13T21:21

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ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости. Посол Франции в Киеве Этьен де Понсен призвал соотечественников, находящихся на Украине, запастись едой, водой и теплой одеждой в связи с напряженной ситуацией, но рекомендации покинуть страну не давал."Прошедшие дни так и не привели к ожидаемой деэскалации, над которой неустанно работают наши власти. Вот почему мы решили обновить наш совет по путешествиям. Теперь мы советуем французским путешественникам отложить "все поездки на Украину" (а не только "второстепенные поездки")", - говорится в заявлении посла, опубликованном в воскресенье.Он призвал французов к повышенной бдительности и рекомендовал им иметь наготове все личные документы."Мы также рекомендуем вам для практических целей подготовить запасы воды, еды и теплой одежды, а также убедиться, что бак вашего автомобиля полон, или даже иметь несколько дополнительных запасов", - заявил де Понсен.При этом дипломат отметил, что на сегодняшний день Франция не дает рекомендации соотечественникам, проживающим на Украине, покинуть страну.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220213/kitay-1772587041.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, франция, украина, ситуация в днр и лнр