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Посол Франции на Украине призвал соотечественников запастись едой и водой
Посол Франции на Украине призвал соотечественников запастись едой и водой - РИА Новости, 13.02.2022
Посол Франции на Украине призвал соотечественников запастись едой и водой
Посол Франции в Киеве Этьен де Понсен призвал соотечественников, находящихся на Украине, запастись едой, водой и теплой одеждой в связи с напряженной ситуацией, РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T21:21
2022-02-13T21:21
в мире
франция
украина
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости. Посол Франции в Киеве Этьен де Понсен призвал соотечественников, находящихся на Украине, запастись едой, водой и теплой одеждой в связи с напряженной ситуацией, но рекомендации покинуть страну не давал."Прошедшие дни так и не привели к ожидаемой деэскалации, над которой неустанно работают наши власти. Вот почему мы решили обновить наш совет по путешествиям. Теперь мы советуем французским путешественникам отложить "все поездки на Украину" (а не только "второстепенные поездки")", - говорится в заявлении посла, опубликованном в воскресенье.Он призвал французов к повышенной бдительности и рекомендовал им иметь наготове все личные документы."Мы также рекомендуем вам для практических целей подготовить запасы воды, еды и теплой одежды, а также убедиться, что бак вашего автомобиля полон, или даже иметь несколько дополнительных запасов", - заявил де Понсен.При этом дипломат отметил, что на сегодняшний день Франция не дает рекомендации соотечественникам, проживающим на Украине, покинуть страну.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220213/kitay-1772587041.html
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
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в мире, франция, украина, ситуация в днр и лнр
21:21 13.02.2022
 
Посол Франции на Украине призвал соотечественников запастись едой и водой

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен призвал соотечественников запастись едой и водой

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости. Посол Франции в Киеве Этьен де Понсен призвал соотечественников, находящихся на Украине, запастись едой, водой и теплой одеждой в связи с напряженной ситуацией, но рекомендации покинуть страну не давал.
"Прошедшие дни так и не привели к ожидаемой деэскалации, над которой неустанно работают наши власти. Вот почему мы решили обновить наш совет по путешествиям. Теперь мы советуем французским путешественникам отложить "все поездки на Украину" (а не только "второстепенные поездки")", - говорится в заявлении посла, опубликованном в воскресенье.
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Он призвал французов к повышенной бдительности и рекомендовал им иметь наготове все личные документы.
"Мы также рекомендуем вам для практических целей подготовить запасы воды, еды и теплой одежды, а также убедиться, что бак вашего автомобиля полон, или даже иметь несколько дополнительных запасов", - заявил де Понсен.
При этом дипломат отметил, что на сегодняшний день Франция не дает рекомендации соотечественникам, проживающим на Украине, покинуть страну.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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