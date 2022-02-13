https://ria.ru/20220213/ukraina-1772606374.html

Украина запросила срочную встречу со странами — членами Венского документа

Украина запросила срочную встречу со странами — членами Венского документа - РИА Новости, 14.02.2022

Украина запросила срочную встречу со странами — членами Венского документа

Киев созывает встречу государств, подписавших Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, включая Россию, сообщил министр иностранных... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-13T20:39

2022-02-13T20:39

2022-02-14T01:37

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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Киев созывает встречу государств, подписавших Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, включая Россию, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Источник РИА Новости в МИД 11 февраля подтвердил, что на Смоленской площади получили по каналам связи ОБСЕ запрос Киева о предоставлении в течение 48 часов информации о районах военной деятельности и численности военных.Собеседник агентства подчеркнул, что Москва не считает его обоснованным. В МИД уверены, что запрос Киева — это маневр, отвлекающий от собственной "необычной военной активности" и обстрелов Донбасса.Венский документ ОБСЕ от 2011 года нацелен на укрепление безопасности и доверия между странами. В соответствии с договоренностями государства ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документ предусматривает консультации в связи с "необычной военной деятельностью" и опасными инцидентами.Украинский вопросВ последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия "нападет" на соседнее государство 16 февраля.В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

https://ria.ru/20220213/zakharova-1772606891.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, россия, киев, мид украины