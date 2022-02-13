20:39 13.02.2022 (обновлено: 01:37 14.02.2022)
Украина запросила срочную встречу со странами — членами Венского документа
Украина запросила в течение 48 часов встречу с Россией и всеми членами Венского документа
КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Киев созывает встречу государств, подписавших Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, включая Россию, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с Российской Федерацией и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск Российской Федерации вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности", — написал Кулеба в Twitter.
Венский документ ОБСЕ от 2011 года нацелен на укрепление безопасности и доверия между странами. В соответствии с договоренностями государства ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документ предусматривает консультации в связи с "необычной военной деятельностью" и опасными инцидентами.
Украинский вопрос
В последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия "нападет" на соседнее государство 16 февраля.
В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
11 февраля, 22:27Спасет ли Россия Украину