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Украина запросила срочную встречу со странами — членами Венского документа
Украина запросила срочную встречу со странами — членами Венского документа - РИА Новости, 14.02.2022
Украина запросила срочную встречу со странами — членами Венского документа
Киев созывает встречу государств, подписавших Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, включая Россию, сообщил министр иностранных... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-13T20:39
2022-02-14T01:37
в мире
россия
киев
мид украины
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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Киев созывает встречу государств, подписавших Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, включая Россию, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Источник РИА Новости в МИД 11 февраля подтвердил, что на Смоленской площади получили по каналам связи ОБСЕ запрос Киева о предоставлении в течение 48 часов информации о районах военной деятельности и численности военных.Собеседник агентства подчеркнул, что Москва не считает его обоснованным. В МИД уверены, что запрос Киева — это маневр, отвлекающий от собственной "необычной военной активности" и обстрелов Донбасса.Венский документ ОБСЕ от 2011 года нацелен на укрепление безопасности и доверия между странами. В соответствии с договоренностями государства ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документ предусматривает консультации в связи с "необычной военной деятельностью" и опасными инцидентами.Украинский вопросВ последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия "нападет" на соседнее государство 16 февраля.В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
https://ria.ru/20220213/zakharova-1772606891.html
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в мире, россия, киев, мид украины
20:39 13.02.2022 (обновлено: 01:37 14.02.2022)
 
Украина запросила срочную встречу со странами — членами Венского документа

Украина запросила в течение 48 часов встречу с Россией и всеми членами Венского документа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Киев созывает встречу государств, подписавших Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, включая Россию, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с Российской Федерацией и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск Российской Федерации вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности", — написал Кулеба в Twitter.

Источник РИА Новости в МИД 11 февраля подтвердил, что на Смоленской площади получили по каналам связи ОБСЕ запрос Киева о предоставлении в течение 48 часов информации о районах военной деятельности и численности военных.
Собеседник агентства подчеркнул, что Москва не считает его обоснованным. В МИД уверены, что запрос Киева — это маневр, отвлекающий от собственной "необычной военной активности" и обстрелов Донбасса.
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Запад грозит России "жесткими мерами", но почему-то наказывает Украину
Венский документ ОБСЕ от 2011 года нацелен на укрепление безопасности и доверия между странами. В соответствии с договоренностями государства ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документ предусматривает консультации в связи с "необычной военной деятельностью" и опасными инцидентами.

Украинский вопрос

В последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия "нападет" на соседнее государство 16 февраля.
В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
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Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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Спасет ли Россия Украину
 
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