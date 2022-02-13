МИД КНДР назвал "дикими слухами" заявления США о "вторжении" на Украину
МИД КНДР: США сеют слухи о "вторжении" на Украину, чтобы оправдать отправку своих военных
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МИД Северной Кореи считает, что американские власти распространяют слухи о якобы вторжении России на Украину с целью оправдать свое военное присутствие в Восточной Европе, следует из заявления ведомства.
Власти США в начале февраля объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Германию, Польшу и Румынию. Как подчеркивал пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, эти бойцы не станут участвовать в потенциально возможных боевых действиях на Украине, а сосредоточатся на укреплении обороноспособности союзников по НАТО.
"В последнее время США распространяют дикие слухи о российском "вторжении на Украину" и спешат направить тысячи военных сил в Восточную Европу. Истинная цель этих шагов - постепенно нагнетать военную напряженность вокруг Украины и найти предлог, чтобы оправдать наращивание своего военного присутствия, призванного сдержать Россию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНДР.
Как считает МИД Северной Кореи, НАТО представляет собой "продукт Холодной войны", а целью ее существования и расширения является "военное сдерживание и подавление России".
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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