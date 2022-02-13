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На Украине анонсировали переговоры Зеленского и Байдена по безопасности

На Украине анонсировали переговоры Зеленского и Байдена по безопасности - РИА Новости, 13.02.2022

На Украине анонсировали переговоры Зеленского и Байдена по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие несколько часов обсудит ситуацию с безопасностью с главой США Джо Байденом, заявил в воскресенье... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T17:21

2022-02-13T17:21

2022-02-13T23:55

в мире

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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие несколько часов обсудит ситуацию с безопасностью с главой США Джо Байденом, заявил в воскресенье пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров."Уважаемые коллеги, в ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом", - написал Никифоров в своем Facebook.

сша

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