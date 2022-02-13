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На Украине анонсировали переговоры Зеленского и Байдена по безопасности
На Украине анонсировали переговоры Зеленского и Байдена по безопасности - РИА Новости, 13.02.2022
На Украине анонсировали переговоры Зеленского и Байдена по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие несколько часов обсудит ситуацию с безопасностью с главой США Джо Байденом, заявил в воскресенье... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T17:21
2022-02-13T23:55
в мире
владимир зеленский
джо байден
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие несколько часов обсудит ситуацию с безопасностью с главой США Джо Байденом, заявил в воскресенье пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров."Уважаемые коллеги, в ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом", - написал Никифоров в своем Facebook.
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в мире, владимир зеленский, джо байден, сша, facebook, ситуация в днр и лнр
17:21 13.02.2022 (обновлено: 23:55 13.02.2022)
 
На Украине анонсировали переговоры Зеленского и Байдена по безопасности

Никифоров: Зеленский и Байден обсудят ситуацию с безопасностью в ближайшие часы

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие несколько часов обсудит ситуацию с безопасностью с главой США Джо Байденом, заявил в воскресенье пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
"Уважаемые коллеги, в ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом", - написал Никифоров в своем Facebook.
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