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Салливан заявил, что США хотели бы "остановить войну"

Салливан заявил, что США хотели бы "остановить войну" - РИА Новости, 13.02.2022

Салливан заявил, что США хотели бы "остановить войну"

США предают огласке разведывательные данные о ситуации вокруг Украины в попытке остановить войну, а не спровоцировать ее начало, и потому они заслуживают... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T17:13

2022-02-13T17:13

2022-02-13T18:17

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США предают огласке разведывательные данные о ситуации вокруг Украины в попытке остановить войну, а не спровоцировать ее начало, и потому они заслуживают доверия, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы не представляем разведданные, чтобы начать войну, как это случалось в прошлом... Мы представляем их, чтобы остановить войну. Я думаю, что фундаментально это с самого начала означает другой уровень достоверности", - сказал Салливан в интервью CNN.США предупреждают, что Россия может в любой день напасть на Украину, использовав в качестве предлога провокацию - "операцию под чужим флагом" против своих же сил или русскоязычных жителей соседней страны. Салливан в то же время признал, что не может точно предсказать дату начала войны и не исключил, что ее не случится вовсе.Россия отрицает приписываемые ей агрессивные планы в отношении Украины и называет разговоры о неминуемости вторжения "истерией, которая достигла апогея".

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, сша, украина, джейк салливан, ситуация в днр и лнр, донбасс