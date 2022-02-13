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Салливан заявил, что США хотели бы "остановить войну"
Салливан заявил, что США хотели бы "остановить войну" - РИА Новости, 13.02.2022
Салливан заявил, что США хотели бы "остановить войну"
США предают огласке разведывательные данные о ситуации вокруг Украины в попытке остановить войну, а не спровоцировать ее начало, и потому они заслуживают... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T17:13
2022-02-13T17:13
2022-02-13T18:17
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США предают огласке разведывательные данные о ситуации вокруг Украины в попытке остановить войну, а не спровоцировать ее начало, и потому они заслуживают доверия, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы не представляем разведданные, чтобы начать войну, как это случалось в прошлом... Мы представляем их, чтобы остановить войну. Я думаю, что фундаментально это с самого начала означает другой уровень достоверности", - сказал Салливан в интервью CNN.США предупреждают, что Россия может в любой день напасть на Украину, использовав в качестве предлога провокацию - "операцию под чужим флагом" против своих же сил или русскоязычных жителей соседней страны. Салливан в то же время признал, что не может точно предсказать дату начала войны и не исключил, что ее не случится вовсе.Россия отрицает приписываемые ей агрессивные планы в отношении Украины и называет разговоры о неминуемости вторжения "истерией, которая достигла апогея".
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в мире, сша, украина, джейк салливан, ситуация в днр и лнр, донбасс
17:13 13.02.2022 (обновлено: 18:17 13.02.2022)
Салливан заявил, что США хотели бы "остановить войну"
Советник Салливан: США предают огласке разведданные по Украине, чтобы предотвратить войну